'मैंने ठुकराई ट्रायल्स से छूट, यह सरकार की रणनीति', साक्षी मलिक ने लगाया आरोप

International Cricket Council (ICC) ने बुधवार को दुनिया भर में सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक, शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की ODI World Cup Trophy के साथ एक तस्वीर अपलोड की थी जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। गुरुवार को ICC ने एक Promo Video (2023 World Cup promo) अपलोड किया जिसमे शाहरुख खान 2 मिनट लंबे वीडियो का वर्णन करते हैं, जो टूर्नामेंट के आदर्श वाक्य और टैगलाइन - 'बस एक दिन की जरूरत है' पर केंद्रित है ( ‘All it takes is one day’)