Sarvapitri Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर राशि अनुसार करें दान, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Sarva pitru amavasya ke upay: सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों को विदा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि यदि दान अपनी राशि के अनुसार किया जाए, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और यह सीधे पितरों तक पहुंचता है।





आइए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किस राशि के जातक को क्या दान करना चाहिए ताकि पितृदोष से मुक्ति मिले और पूरे साल खुशहाली बनी रहे।





मेष राशि: मेष राशि के जातक इस दिन लाल रंग के कपड़े और मौसमी फलों का दान करें। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो लाल रंग से जुड़ा है। लाल रंग के दान से ऊर्जा और सकारात्मकता आती है।





वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातक शहद, गुड़ और लाल रंग के फलों का दान करें। यह दान आपके और पितरों के बीच संबंध को मधुर बनाता है।





वृषभ राशि: वृषभ राशि के लोग चावल, चीनी और आटा का दान करें। ये चीजें शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, जो आपकी राशि का स्वामी है। यह दान पितरों को शांति प्रदान करेगा।





तुला राशि: तुला राशि के जातक चावल, दाल, सफेद तिल और जौ का दान करें। तिल और जौ पितरों को प्रिय हैं और इन वस्तुओं का दान करने से पितृदोष दूर होता है।





मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक साबुत मूंग और हरी सब्जियों का दान करें। ये दोनों ही वस्तुएं बुध ग्रह से जुड़ी हैं, जो आपकी राशि का स्वामी है।





कन्या राशि: कन्या राशि के जातक हरी सब्जियों और मौसमी फलों का दान करें। यह दान आपको और आपके पितरों को मानसिक शांति प्रदान करेगा।





कर्क राशि: कर्क राशि के जातक दूध, दही, पोहा और शक्कर का दान करें। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, और ये सभी वस्तुएं चंद्रमा से जुड़ी हैं। इनका दान करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।





सिंह राशि: सिंह राशि के जातक गेहूं और लाल रंग के कपड़े का दान करें। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, और गेहूं सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। यह दान आपके जीवन में सम्मान और सफलता लाता है।





धनु राशि: धनु राशि के जातक मकई, केला, पपीता और गन्ने का दान करें। ये वस्तुएं बृहस्पति ग्रह से संबंधित हैं, जो आपकी राशि का स्वामी है।





मीन राशि: मीन राशि के जातक पीले रंग के कपड़े और बेसन का दान करें। यह दान पितरों के साथ-साथ बृहस्पति देव की भी कृपा दिलाता है।





मकर राशि: मकर राशि के जातक जरूरतमंदों के मध्य खिचड़ी का वितरण करें। आपकी राशि का स्वामी शनि है। खिचड़ी और दाल शनि देव को प्रिय हैं, और यह दान शनि के दुष्प्रभाव को भी कम करता है।





कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातक चमड़े के जूते-चप्पल और कंबल का दान करें। ये वस्तुएं शनि से संबंधित हैं और इनका दान करने से पितरों के साथ-साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं।





क्यों है राशि अनुसार दान का महत्व?

ज्योतिष के अनुसार, हर राशि किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है। जब हम अपनी राशि के अनुसार दान करते हैं, तो हम उस ग्रह को भी शांत करते हैं जो हमारे जीवन में पितृदोष का कारण बन सकता है। यह दान सीधे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शक्ति प्रदान करता है और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।

