शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. सूर्य ग्रहण
  4. when will sarva pitru amavasya and solar eclipse date start and end?
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (16:03 IST)

Solar Eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा?

सर्वपितृ अमावस्या
Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दौरान इस बार सूर्य ग्रहण का संयोग है। शारदीय नवरात्रि से पहले आने वाली सर्वपितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है, जब सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को तर्पण देकर विदा किया जाता है। इस बार, 2025 में, यह दिन एक दुर्लभ खगोलीय घटना के साथ आ रहा है - सूर्य ग्रहण। यह संयोग कई लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि क्या यह ग्रहण भारत में मान्य होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
 
सर्वपितृ अमावस्या 2025: तिथि और श्राद्ध का समय:-
2025 में, सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर, रविवार को पड़ रही है। इस दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है।
 
अमावस्या तिथि प्रारंभ: 21 सितंबर 2025, रात 12:16 बजे (20 और 21 सितंबर की मध्यरात्रि)।
अमावस्या तिथि समाप्त: 22 सितंबर 2025, रात 01:23 बजे (21 और 22 सितंबर की मध्यरात्रि)।
 
श्राद्ध और तर्पण का शुभ समय: 21 सितंबर, दिन में कुतुप मुहूर्त के दौरान, जो सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस दौरान श्राद्ध कर्म करना सबसे शुभ माना जाता है।
 
सूर्य ग्रहण 2025: समय और सूतक काल:-
इसी अमावस्या के दौरान, 21 और 22 सितंबर की रात्रि को एक आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगेगा।
सूर्य ग्रहण प्रारंभ: 21 सितंबर 2025, रात्रि 11 बजे।
सूर्य ग्रहण समाप्त: 22 सितंबर 2025, तड़के 3:23 बजे।
 
विशेष नोट: यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए, इसका सूतक काल और धार्मिक प्रभाव भारत में मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फिजी और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही नजर आएगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Solar Eclipse 2025: 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, हर समस्या का होगा समाधान

Solar Eclipse 2025: 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण पर करें ये उपाय, हर समस्या का होगा समाधानSolar Eclipse remedies : 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि ग्रहण काल में कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। नीचे 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपाय दिए गए हैं:

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारण

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारणwhy goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard: भारत में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी श्रद्धा के साथ बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कई पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है वैश्यालय के आंगन की मिट्टी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या कारण है और क्यों इस मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है।

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?Surya grahan par tarpan kare ya nahi: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं? हां, बिल्कुल। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का एक साथ होना श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दुर्लभ संयोग के दौरान किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। चूंकि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार की रात में है, इसलिए इस शुभ दिन दोपहर या अपराह्न काल में तर्पण करना बिल्कुल सही और लाभकारी होगा।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियम

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियमShardiya navratri 2025: नवरात्रि में अखंड ज्योति (अखंड दीपक) जलाना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी साधन है। चूंकि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग है, इसके अगले दिन (22 सितंबर) से शुरू होने वाली नवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली होगी। अखंड ज्योति जलाने से पितृ दोष और ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, और मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय अखंड ज्योति जलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे इसके फायदे और नियम विस्तार से दिए गए हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानेंSharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

और भी वीडियो देखें

Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपा

Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपाWeekly Rashifal 22-28 September 2025: सितंबर महीने का नया हफ्ता इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 28 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय....

Durga Puja 2025: नवरात्रि में कैसे करें देवी आराधना, जानें घटस्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलन के मुहूर्त

Durga Puja 2025: नवरात्रि में कैसे करें देवी आराधना, जानें घटस्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलन के मुहूर्तSharad Navratri 2025: हिन्दू धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हिन्दू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन, और माघ, मासों में चार बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है जिसमें दो नवरात्रि को प्रगट एवं शेष दो नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रि में देवी प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा-आराधना की जाती है

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांSarvapitri Amavasya 2025: श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर 2025, रविवार को किया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष 2025 में अमावस्या तिथि यानी सर्वपितृ अमावस्या / महालय अमावस्या के श्राद्ध विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर वेबदुनिया के पाठकों के लिए इस लेख में श्राद्ध का का महत्व, विधि, विशेषकर कुतुप मुहूर्त और सावधानियां दी जा रही हैं। आइए जानते हैं यहां...

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांChaturdashi 2025 Tithi Shraddha: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चतुर्दशी श्राद्ध की तिथि केवल उन मृतकों के श्राद्ध के लिए उपयुक्त है, जिनकी मृत्यु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, जैसे- किसी हथियार, दुर्घटना या आत्महत्या में मृत्यु हुई हो। इनके अतिरिक्त चतुर्दशी तिथि पर किसी अन्य का श्राद्ध नहीं किया जाता है,

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 सितंबर, 2025)Today 20 September 2025 horoscope in Hindi : आज 20 सितंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com