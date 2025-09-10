बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. श्राद्ध पर्व
  4. chaturthi tithi ka shradh 2025
Written By WD Feature Desk
बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (12:40 IST)

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Chaturthi tithi ka shradh 2025
Pitru Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन किसी भी माह की चतुर्थी तिथि को हुआ हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। चतुर्थी श्राद्ध को 'चौथ श्राद्ध' के नाम से भी जाना जाता है।ALSO READ: Jivitputrika vrat 2025: जीवित्पुत्रिका जितिया व्रत का महत्व और पौराणिक कथा
 
श्राद्ध की विधि और कुतुप काल का मुहूर्त : इस दिन श्राद्ध कर्म के लिए कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल को सबसे शुभ माना जाता है, जिसमें कुतुप काल सबसे महत्वपूर्ण है। कुतुप काल में दोपहर 11:53 से 12:43 तक का समय माना जाता है, लेकिन चतुर्थी तिथि का समय निम्नानुसार रहेगा और इस समय किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह सीधे पितरों तक पहुंचता है।
 
श्राद्ध पक्ष 2025 चतुर्थी तिथि श्राद्ध का शुभ मुहूर्त:
चतुर्थी तिथि का प्रारम्भ- 10 सितबंर 2025 को 03:37 पी एम बजे
चतुर्थी तिथि समाप्त - 11 सितबंर 2025 को 12:45 पी एम पर। 
 
कुतुप मुहूर्त- दोपहर 12:11 से 01:00 बजे तक।
अवधि - 00 घंटे 49 मिनट्स
रौहिण मुहूर्त- दोपहर 01:00 से 01:49 तक। 
अवधि - 00 घंटे 49 मिनट्स
अपराह्न काल- दोपहर 01:49 से 04:17 तक।
अवधि - 02 घंटे 28 मिनट्स
 
श्राद्ध करने की विधि:
1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की अच्छी तरह से सफाई करें।
2. घर में गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव करें।
3. पितरों का ध्यान करते हुए उनका श्राद्ध करने का संकल्प लें।
4. श्राद्ध के लिए सात्विक भोजन (खीर, पूरी, सब्जी, दाल आदि) तैयार करें।
5. भोजन बनाते समय मन को शांत रखें और मौन रहें।
6. कुतुप काल में, पितरों को तर्पण यानी जल अर्पित करें। तर्पण के लिए कुश की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनें।
7. जल, काले तिल, जौ और सफेद फूल मिलाकर जल दें। जल देते समय पितरों का नाम और गोत्र का उच्चारण करें।
8. पिंडदान करें, जिसमें चावल, जौ और काले तिल से बने पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है।
9. इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा और सामर्थ्य अनुसार दान भी दें।
10. ब्राह्मण भोजन के बाद ही परिवार के लोग भोजन करें।
 
चतुर्थी श्राद्ध में बरती जाने वाली सावधानियां:
 
• मांस-मदिरा का सेवन न करें: श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों तक मांसाहारी भोजन, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है।
 
• शुभ कार्यों से बचें: इन दिनों में विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करने से बचना चाहिए।
 
• दूसरों की भूमि पर श्राद्ध न करें: श्राद्ध कर्म अपनी निजी भूमि या किसी तीर्थ स्थान पर ही करना चाहिए। यदि किसी और की जगह पर श्राद्ध करना पड़े, तो भूस्वामी को किराया या दक्षिणा अवश्य दें।
 
• लोहे के बर्तनों का उपयोग न करें: श्राद्ध के भोजन के लिए केवल कांसे या चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तनों से बचें।ALSO READ: Shradh Paksha 2025: प्रमुख श्राद्ध तिथियां, इन तिथियों पर अवश्य करना चाहिए श्राद्ध
 
• अन्न का अपमान न करें: भोजन बनाते समय या खाते समय उसकी न तो प्रशंसा करें और न ही बुराई करें।
 
• जूठा भोजन न बनाएं: श्राद्ध के लिए भोजन बनाने से पहले उसे जूठा न करें।
 
• तुलसी का महत्व: श्राद्ध के दौरान तुलसी की जड़ पर जल अर्पित करना और तुलसी के पौधे के पास दीया जलाना शुभ माना जाता है।
 
• गंगाजल का उपयोग: गंगाजल से तर्पण करने से पिंडदान और तर्पण की आवश्यकता नहीं रहती।
 
• घर की सफाई: श्राद्ध कर्म से पहले घर को अच्छी तरह साफ-सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर कूड़ा-कचरा जमा न होने दें और नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें।
 
श्राद्ध का उद्देश्य पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए कर्म करना है। विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ किया गया श्राद्ध आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shradh Paksha 2025: सर्वपितृ आमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का योग, जानिए कब करें श्राद्ध कर्म
shradh paksh 2025: गयाजी के आलावा इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, जानिए कौन से हैं ये स्थान जहां होता है तर्पण

shradh paksh 2025: गयाजी के आलावा इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, जानिए कौन से हैं ये स्थान जहां होता है तर्पणbharat me pind daan kaha hota hai: हिंदू धर्म में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुछ खास स्थानों पर पिंडदान करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वे जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। इन पवित्र स्थानों को 'मोक्ष तीर्थ' के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत के ऐसे 7 प्रमुख स्थानों के बारे में जहां पिंडदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्ष

पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पण का महापर्व श्राद्ध पक्षपुराणों के अनुसार जिसको भी पितृ दोष जन्म कुंडली में होता है उसे 16 दिनों तक तर्पण एवं श्रीमद्भागवत गीता के अध्यायों का पाठ करना लाभकारी माना गया है।जिससे पितरों को मोक्ष-शांति, मुक्ति के साथ हमारे पितृ दोष समाप्त होकर व कष्टों से उभारने में सहायक होते हैं। शास्त्रों में पितृ ऋण को भी महत्वपूर्ण ऋण माना गया है। इसमें भी सातों लोको में स्थित सातों पितृ गणों को लिया जाता है। परंतु माता-पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि को मनुष्य की मृत्यु होती है उस तिथि को उसका श्राद्ध माना जाता है। भूल-चूक या हमारे किसी पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है तो उसके लिए अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। (पितृ-विसर्जनी अमावस्या) इस दिन उन सब पितरों को याद कर श्रद्धा के साथ तर्पण करना चाहिए,जिनके कारण आज हम है। व क्षमा याचना कर सुख-शांति, यश-कीर्ति, पितृदोष निवारण हेतु याचना कर आशीर्वाद लेना चाहिए।

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Chandra Grahan 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया, श्राद्ध कर्म करें या नहीं, करें तो कब करें?

Chandra Grahan 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण का साया, श्राद्ध कर्म करें या नहीं, करें तो कब करें?shradh paksha purnima 2025 भाद्रपद के अंतिम दिन पूर्णिमा से आश्विन माह के कृष्‍ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तक पितरों का श्राद्ध पक्ष रहता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि विशेष के दिन शास्त्र द्वारा निर्धारित समय में श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दौरान तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म किया जाता है।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांpitru paksha 2025 dates: श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में चतुर्थी तिथि का श्राद्ध विशेष रूप से उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई हो। इस दिन श्रद्धा और विधिपूर्वक पितरों को तर्पण, पिंडदान और भोजन समर्पित किया जाता है। यहां हम विस्तार से जानेंगे चतुर्थी श्राद्ध कैसे करें, इस दिन का कुतुप काल क्या होता है और इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

Mahalakshmi Vrat Katha: महर्षि वेदव्यासजी के मुख से बताई गई श्री महालक्ष्मी व्रत कथा आप भी पढ़ें

Mahalakshmi Vrat Katha: महर्षि वेदव्यासजी के मुख से बताई गई श्री महालक्ष्मी व्रत कथा आप भी पढ़ें2025 Mahalaxmi Vrat Katha: आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन महालक्ष्मीजी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन करने के पश्चात इस कथा को पढ़ने का विशेष महत्व है। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं श्रीमहालक्ष्मी व्रत कथा हिंदी में।

Jivit Putrika Vrat 2025: जीवित्पुत्रिका या जिऊतिया व्रत 2025 कब रखा जाएगा, जानें महत्व और पूजा विधि

Jivit Putrika Vrat 2025: जीवित्पुत्रिका या जिऊतिया व्रत 2025 कब रखा जाएगा, जानें महत्व और पूजा विधिJivitputrika Vrat Puja: जीवित्पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं। वर्ष 2025 में 14 या 15 सितंबर को पड़ने भी उम्मीद हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है जो कि संतान की रक्षा तथा सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 सितंबर, 2025)Today 10 September horoscope in Hindi 2025 : आज 10 सितंबर 2025, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 September Birthday: आपको 10 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
