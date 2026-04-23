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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Chitragupta Puja: भगवान चित्रगुप्त पूजा 2026: जानिए सही तरीके और सावधानियां

चित्रगुप्त पूजा
Chitragupta Puja dos and donts: भारतीय संस्कृति में हर पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन के नियम, चेतना और आचार-विचार का प्रतीक भी होता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है चित्रगुप्त प्रकटोत्सव, जो वैशाख महीने की शुक्ल सप्तमी षष्ठी या तिथि को मनाया जाता है। यह दिन खासतौर पर कायस्थ समाज के लिए अत्यंत श्रद्धा का होता है, जब वे अपने कुलदेवता भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं।ALSO READ: Lord Chitragupta: भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव 2026: जानिए 10 अद्भुत बातें और रहस्य

यहां जानें चित्रगुप्त पूजा में क्या करें, क्या न करें...ताकि आप इस पर्व को सही तरीके से मना सकें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।

 

पूजा का महत्व

भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए हैं। उनका मुख्य कार्य जीवों के कर्मों को लिखना और उनका विश्लेषण करना है। पूजा केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पुनरावलोकन का अवसर भी है। इसमें व्यक्ति अपने बीते वर्ष के कर्मों पर विचार करता है और आने वाले वर्ष के लिए श्रेष्ठ संकल्प करता है।
 

चित्रगुप्त पूजा के लिए जरूरी करें

 
1. सफाई और पवित्रता
पूजा से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह घर और पूजा स्थल की सफाई अवश्य करें। यह सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता बनाए रखता है।
 
2. स्नान और स्वच्छ वस्त्र
स्नान करके पारंपरिक और स्वच्छ वस्त्र पहनें। महिलाएं साड़ी या सलवार-कुर्ता, पुरुष धोती-कुर्ता पहन सकते हैं। 
 
3. मूर्ति या चित्र स्थापित करें
पूजा के लिए चित्रगुप्त जी की मूर्ति या चित्र रखें। न होने पर सफेद कागज पर उनका नाम लिखकर पूजा की जा सकती है।
 
4. कलम, दवात और कागज की पूजा
यह पूजा की विशेष परंपरा है। कलम और दवात को थाली में रखें, हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। "ॐ श्री चित्रगुप्ताय नमः" लिखें और पूजा करें।
 
5. ईमानदारी और कर्म का संकल्प
पूजा के बाद आत्मावलोकन करें और जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी के साथ जीने का संकल्प लें। 
 
6. परिवार के साथ पूजा
सभी परिवार के सदस्य पूजा में शामिल हों। बच्चों को इसके महत्व को समझाएं और शैक्षणिक वस्तुएं भेंट करें। 
 
7. नैवेद्य, दीप और मंत्र
भगवान को हलवा, मिठाई या फल का नैवेद्य चढ़ाएं। दीप प्रज्वलित करें और मंत्र "ॐ चित्रगुप्ताय नमः" का जाप करें। 
 

क्या न करें – पूजा में सावधानियां

 
1. मांसाहार और मद्य का सेवन न करें
पूजा से पहले और उस दिन पूर्णतः शाकाहारी भोजन करें। 
 
2. केवल परंपरा के नाम पर पूजा न करें
पूजा करते समय सच्ची श्रद्धा और भाव रखें। 
 
3. अशुद्ध वस्त्र न पहनें
गंदे या असभ्य वस्त्र पहनने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। 
 
4. पूजन सामग्री का दुरुपयोग न करें
कलम, दवात और कागज को केवल पूजन सामग्री के रूप में उपयोग करें। 
 
5. गलत या अधूरी विधि न अपनाएं
पूजा विधि सही से सीखकर या पंडित से मार्गदर्शन लेकर ही करें। 
 
6. प्रीति और ध्यान में व्यवधान न डालें
पूजा के दौरान मोबाइल बंद रखें और शोर-शराबे से बचें। 
 
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