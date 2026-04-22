मई 2026 में लोग खासकर अमावस्या, पूर्णिमा, अपरा एकादशी, वय सावित्री व्रत, पुरुषोत्तम अधिमास, पुरुषोत्तमी एकादशी, ईद-उल-अजहा, बकरीद, जैसे व्रतों और त्योहारों का उत्सव बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाएंगे। इन व्रतों का पालन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पारिवारिक एकता, समाज में सहयोग और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है।
यदि आप जानना चाहते हैं कि मई 2026 में कौन-कौन से व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं, तो यहां प्रसतुत हैं उनकी संपूर्ण जानकारी...
मई 2026 में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची इस प्रकार है।
1 मई 2026: बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, गोरखनाथ प्रकटोत्सव, महर्षि भृगु जयंती
3 मई 2026: नारद प्रकटोत्सव पर्व।
5 मई 2026: संकष्टी चतुर्थी
8 मई 2026: संत तारण तरण गुरुपर्व
13 मई 2026: अचला/ अपरा एकादशी व्रत
14 मई 2026: वट सावित्री व्रतारंभ, प्रदोष व्रत,
15 मई 2026: सूर्य वृष संक्रांति, केवट जयंती, भगवान शांतिनाथ जयंती और मोक्ष कल्याणक दिवस
16 मई 2026: शनि जयंती, वट पूजन, वट सावित्री अमावस्या
17 मई 2026: पुरुषोत्तम मास प्रारंभ, अधिमास शुरू
20 मई 2026: विनायकी चतुर्थी
25 मई 2026: आल्हा जयंती, नवतपा प्रारंभ
26 मई 2026: श्री गंगा दशहरा, श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा
27 मई 2026: पुरुषोत्तमी एकादशी, ईद के पूर्व का दिन, ईद-उल-अजहा पर्व
28 मई 2026: ईद-उल-अजहा, बकरीद, प्रदोष व्रत
31 मई 2026: अधिमास स्ना.दा. पूर्णिमा
मई के दिवस विशेष
1 मई 2026: श्रमिक दिवस, मई दिवस गुजरात, महाराष्ट्र स्थापना दिवस
3 मई 2026: प्रेस स्वतंत्रता दिवस
7 मई 2026: रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
8 मई 2026: विश्व रेडक्रॉस दिवस
9 मई 2026: गोपाल कृष्ण गोखले जयंती
10 मई 2026: मदर्स डे
15 मई 2026: अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस
17 मई 2026: विश्व दूरसंचार दिवस
21 मई 2026: राजीव गांधी पुण्यतिथि
22 मई 2026: राजाराम मोहन राय जयंती
27 मई 2026: पंडित नेहरू पुण्यतिथि
28 मई 2026: वीर सावरकर जयंती
