रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, बोलीं- मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, लालू परिवार में कब थमेगी लड़ाई?

Rohini Acharya tweeted again regarding the controversy
Rohini Acharya News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें ट्रोल, पेड मीडिया और वे लोग शामिल हैं जिनकी मंशा पार्टी पर कब्जा करने की है। आचार्य ने रविवार रात ‘एक्स’ पर एक नए पोस्ट में लिखा, मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही, मुझे न तो राज्यसभा जाने में रुचि है, न ही विधानसभा का टिकट चाहिए। न ही मैं किसी अन्य दावेदार का समर्थन करने में दिलचस्पी रखती हूं।
 
उन्होंने लिखा, परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है और न ही मैं भविष्य की किसी सरकार में पद चाहती हूं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, माता-पिता के प्रति समर्पण और परिवार की इज्जत सर्वोपरि है। मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने में वे लोग लगे हुए हैं, जिनकी मंशा पार्टी पर कब्जा करने की है।
इससे पहले उनके कुछ हालिया ‘एक्स’ पोस्ट से अटकलें तेज हो गई थीं कि वह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव से असहज हैं। मीडिया में आईं कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि सिंगापुर में रहने वालीं आचार्य ने अपने पिता और छोटे भाई को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। हालांकि दोनों अब भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आचार्य के ‘एक्स’ पर दो लाख से अधिक ‘फॉलोवर’ हैं और वह केवल तीन अकाउंट को फॉलो करती हैं।
 
आचार्य (46) ने पिछले सप्ताह अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर लिखा था, मैंने बेटी और बहन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और आगे भी करती रहूंगी। न तो मुझे किसी पद की लालसा है और न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें लालू यादव की सर्जरी से पहले आचार्य ऑपरेशन थिएटर जाती हुई दिख रही हैं।
बताया जाता है कि इस सर्जरी के कारण यादव की जान बच गई थी। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए आचार्य ने लिखा, जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनके खून में निडरता, साहस व आत्म-सम्मान दौड़ता है। (इनपुट एजेंसी)
