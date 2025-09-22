सोमवार, 22 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (18:32 IST)

5G स्मार्टफोन्स की नेक्स्ट जनरेशन को सुपरचार्ज करेगा MediaTek Dimensity 9500 chipset, AI का होगा बेहतरीन प्रयोग

स्मार्टफोन के लिए सिस्टम ऑन अ चिप (एसओसी) बनाने वाली अग्रणी कंपनी ताइवानी कंपनी मीडियाटेक ने सोमवार को अपने अब तक के सबसे उन्नत मोबाइल प्लेटफॉर्म मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 पेश करने की घोषणा की। ऑन-डिवाइस एआई, कंसोल-क्लास गेमिंग और बैटरी पावर में नए मानक स्थापित करते हुए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 को 5जी स्मार्टफोन्स की अगली पीढ़ी को सुपरचार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है।

मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 में तीसरी पीढ़ी के ऑल बिग कोर सीपीयू के डिजाइन को अपनाया गया है जिसमें 4.21 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा कोर, तीन प्रीमियम कोर और चार परफॉर्मेंस कोर, चार-लेन यूएफएस 4.1 स्टोरेज शामिल हैं। यह डिजाइन पिछली पीढ़ी की तुलना में 29 प्रतिशत तक बेहतर सिंगल-कोर और 16 प्रतिशत बेहतर मल्टी-कोर परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जबकि अल्ट्रा-कोर अधिकतम परफॉर्मेंस पर 55 प्रतिशत तक कम ऊर्जा खपत करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर उत्पादकता मिलती है।

मीडियाटेक के कॉर्पोरेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वायरलेस कम्युनिकेशंस कारोबार इकाई के महाप्रबंधक जेसी हसू ने कहा कि जैसे-जैसे एआई रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, उपभोक्ता ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो बैटरी लाइफ से समझौता किए बिना ज्यादा स्मार्ट, तेज और ज्यादा व्यक्तिगत लेंगे।

कंपनी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का नया कैश और मेमोरी आर्किटेक्चर पढ़ने एवं लिखने की गति को दोगुना कर देता है और बड़े एआई मॉडल लोडिंग को 40 प्रतिशत तक बढ़ा देता है। मीडियाटेक इमेजिक 1190 के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 रॉ-डोमेन प्री-प्रोसेसिंग 200 एमपी तक कैप्चर और एनपीयू-असिस्टेड फोकसिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही सिनेमैटिक 4के 60एफपीएस पोर्ट्रेट वीडियो भी प्रदान करता है।
