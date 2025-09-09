मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Manisha Koirala Pens Strong Note Amid Nepal Protests
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (21:36 IST)

Generation Z protests : नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच मनीषा कोइराला ने अपने दादा को दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर क्या लिखा

Violent protests in Nepal
बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने मंगलवार को अपने दादा एवं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जिन्होंने ‘‘प्रेम, संघर्ष और लचीलेपन को आवाज दी थी।कोइराला ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर यह पोस्ट ऐसे समय में साझा की है जब पड़ोसी देश में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।
 
वेबसीरीज ‘हीरामंडी’ की अभिनेत्री ने ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट में अपने दादा की एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने पोस्ट में कहा कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री और प्रेम, संघर्ष एवं लचीलेपन को स्वर देने वाले लेखक बी.पी. बा को उनके जन्मदिन पर नमन। आज जब छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ और आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं तो उनके शब्द कालजयी लगते हैं।
अभिनेत्री ने कहा कि लोकतंत्र अविभाज्य है; यदि आप अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो आप इसके लिए सभी संघर्षों की उपेक्षा नहीं कर सकते - बी.पी. कोइराला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में सरकार विरोधी जबर्दस्त प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वहां के युवाओं ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उग्र प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समेत कई शीर्ष नेताओं के आवासों पर हमला किया और संसद में तोड़फोड़ की।
हालांकि नेपाल सरकार ने सोमवार रात सोशल मीडिया वेबसाइट पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई में 19 लोगों की मौत को लेकर जवाबदेही की मांग की।
‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट में अभिनेत्री ने नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने खून से सने एक जूते की तस्वीर साझा करते हुए कहा, कि आज नेपाल के लिए काला दिन है। जब लोगों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है।  इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शनGeneration Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है।

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्त

सीपी राधाकृष्णन होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्‍डी को मिली शिकस्तCP Radhakrishnan won Vice Presidential election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण ने विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्‍डी को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 769 से सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया।

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराज

sudan gurung : नेपाल में बारुद को चिंगारी देने वाले 36 साल के सुदन गुरुंग कौन हैं, क्यों मचवाया कांठमांडू में कोहराम, ओली सरकार की किस बात से थे नाराजनेपाल हिंसा में अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसा और प्रदर्शनों के बीच एक नाम दुनियाभर में सर्च किया जा रहा है वह है सुदन गुरुंग। जानिए कौन हैं सुदन गुरुंग? जिनके एक इशारे पर हिल गई नेपाल की सरकार।

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?

कौन है रैपर, कवि और म्‍युजिशियन बालेंद्र शाह जिन्‍हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेपाली Gen Z?नेता के साथ ही इंजीनियर, संगीतकार, कवि और मेयर भी हैं बालेंद्र शाह

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मदद

Operation Sindoor की सफलता में 400 वैज्ञानिकों ने निभाया रोल, 24 घंटे किया काम, ISRO प्रमुख ने बताया कैसे की मददभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के दौरान पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने चौबीसों घंटे काम किया। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के 52वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि इसरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए उपग्रह डेटा उपलब्ध कराया।

और भी वीडियो देखें

Generation Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसा का तांडव, पूर्व PM की पत्नी को जिंदा जलाया

Generation Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसा का तांडव, पूर्व PM की पत्नी को जिंदा जलायानेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। इस बीच मीडिया में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की उनके आवास पर ज़िंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मीडिया खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया।

LIVE: आज लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, साथ में आएंगे AirPods Pro 3 और Apple Watch 11

LIVE: आज लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, साथ में आएंगे AirPods Pro 3 और Apple Watch 11Apple का Awe Dropping इवेंट कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है। इवेंट में कंपनी लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस को लॉन्च करेगा। इंवेंट में नए मॉडल iPhone 17 Air से भी पर्दा उठाएगा, जो Plus मॉडल को रिप्लेस करेगा। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 भी लाएगा। Apple इसमें AirPods Pro 3 को भी लॉन्च कर सकता है। iPhone 17 सीरीज से जुड़ा हर बड़ा अपडेट-

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शन

Generation Z protests in Nepal : बैंकों में लूटपाट, एयरपोर्ट पर आग, नेपाल में किस दिशा में जा रहा है जनरेशन जेड का प्रदर्शनGeneration Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक करीब 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारी राइफल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक बैंकों को लूटा जा रहा है।

cp radhakrishnan biography: कौन हैं देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पढ़िए हिन्दी बायोग्राफी

cp radhakrishnan biography: कौन हैं देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पढ़िए हिन्दी बायोग्राफीएनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। राधाकृष्णन ने चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराया है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गौंडर से आते हैं उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है और उनका जीवन एक विद्यार्थी, खिलाड़ी और एक समर्पित राजनेता के रूप में विविध अनुभवों से भरा रहा है।

Kia की कारें सस्ती, Carnival मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख रुपए से ज्यादा की कटौती, जानिए कितने घटे दाम

Kia की कारें सस्ती, Carnival मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख रुपए से ज्यादा की कटौती, जानिए कितने घटे दामकिआ इंडिया (Kia India) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए 22 सितंबर से अपने यात्री वाहनों के दाम 4.48 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कार्निवल के विभिन्न संस्करणों में 4,48,542 रुपए तक की कटौती की जाएगी।

LIVE: आज लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, साथ में आएंगे AirPods Pro 3 और Apple Watch 11

LIVE: आज लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, साथ में आएंगे AirPods Pro 3 और Apple Watch 11Apple का Awe Dropping इवेंट कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है। इवेंट में कंपनी लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस को लॉन्च करेगा। इंवेंट में नए मॉडल iPhone 17 Air से भी पर्दा उठाएगा, जो Plus मॉडल को रिप्लेस करेगा। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 भी लाएगा। Apple इसमें AirPods Pro 3 को भी लॉन्च कर सकता है। iPhone 17 सीरीज से जुड़ा हर बड़ा अपडेट-

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com