Generation Z protests : नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच मनीषा कोइराला ने अपने दादा को दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर क्या लिखा

बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने मंगलवार को अपने दादा एवं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जिन्होंने ‘‘प्रेम, संघर्ष और लचीलेपन को आवाज दी थी।कोइराला ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर यह पोस्ट ऐसे समय में साझा की है जब पड़ोसी देश में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।

वेबसीरीज ‘हीरामंडी’ की अभिनेत्री ने ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट में अपने दादा की एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने पोस्ट में कहा कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री और प्रेम, संघर्ष एवं लचीलेपन को स्वर देने वाले लेखक बी.पी. बा को उनके जन्मदिन पर नमन। आज जब छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ और आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं तो उनके शब्द कालजयी लगते हैं।

अभिनेत्री ने कहा कि लोकतंत्र अविभाज्य है; यदि आप अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो आप इसके लिए सभी संघर्षों की उपेक्षा नहीं कर सकते - बी.पी. कोइराला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में सरकार विरोधी जबर्दस्त प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वहां के युवाओं ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उग्र प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समेत कई शीर्ष नेताओं के आवासों पर हमला किया और संसद में तोड़फोड़ की।

हालांकि नेपाल सरकार ने सोमवार रात सोशल मीडिया वेबसाइट पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई में 19 लोगों की मौत को लेकर जवाबदेही की मांग की।

‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट में अभिनेत्री ने नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने खून से सने एक जूते की तस्वीर साझा करते हुए कहा, कि आज नेपाल के लिए काला दिन है। जब लोगों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma