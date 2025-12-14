छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, चावल मिल की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत

Surajpur Cold Storage Wall Collapsed : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नयनपुर चावल मिल में बड़ा हादसा हो गया। मिल की दीवार अचानक गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल मजदूर को जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया है। खबरों के अनुसार, हादसे की खबर मिलते ही मृतक मजदूरों के परिजन हादसे के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने मिल संचालक और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की।







खबरों के अनुसार, मिल के अंदर करीब 8 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर पार्टिशन बनाया जा रहा था। इस दीवार की मजबूती के लिए न तो पिलर लगाए गए और न ही कोई अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए। वहीं राइस मिल संचालक इस घटना को प्राकृतिक हादसा बता रहे हैं। मिल प्रबंधन की ओर से मृत मजदूरों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए और घायल मजदूर को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।

राइस मिल हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद यदि लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

