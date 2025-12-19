शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  Madan Mitra Controversial Statement on Ram
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
कोलकाता , शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (15:45 IST)

टीएमसी नेता मदन मित्रा ने भगवान राम को बताया मुस्लिम, मचा बवाल

madan mitra
Madan Mitra Controversial Statement : वरिष्ठ टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वे यह दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे संस्कृति और इतिहास का अपमान बताया।
 
मित्रा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को चुनौती दी थी कि साबित करें भगवान राम हिंदू हैं। मैंने कहा, मुझे बताओ राम का उपनाम क्या है? मैंने उनसे कहा, साबित करके दिखाओ कि राम हिंदू हैं। मुझे राम का उपनाम बताओ। वहां मौजूद कोई भी उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। यहां तक कि सुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा के नेता भी जवाब देने में नाकाम रहे।
 
बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा के भाषण का वीडियो साझा करते हुए इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। साझा किए गए वीडियो में मित्रा को एक सार्वजनिक सभा में भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करते सुना जा सकता है।
 
पार्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा- हमारी संस्कृति और इतिहास का यह लगातार अपमान है। यह अवैध बांग्लादेशियों को एक साफ संदेश है कि टीएससी सबसे 'हिंदू-विरोधी' पार्टी है, और इसलिए उनके विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा ने टीएससी को मित्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती भी दी।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि TMC विधायक मदन मित्रा का ये घोर आपत्तिजनक दावा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं। ये हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान है। TMC इसी स्तर तक गिर चुकी है कि वह हर रोज हिंदुओं के विश्वासों हमला करती है।
 
इस बीच टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने मित्रा के बयान से किनारा करते हुए कहा कि हम सभी 'रामायण' और अयोध्या के बारे में जानते हैं और मदन मित्रा जो कह रहे हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
edited by : Nrapendra Gupta 
Webdunia
