शनिवार, 29 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Karnataka Politics Siddarmaiah and DK Shivkumar meets on breakfast
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बेंगलुरु , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (12:38 IST)

ब्रेकफास्ट के बाद एक सुर में बोले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, क्या कर्नाटक CM पर बनी बात?

shivkumar and siddarmaiah
Karnataka Congress Political Crises : कर्नाटक कांग्रेस में मुख्‍यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच जारी तकरार के बीच दोनों नेताओं ने आज सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद दोनों ही दिग्गजों ने एक सुर में आलाकमान का फैसला मानने की बात कही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों नेताओं में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई सहमति बनी है?
 
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ ब्रेकफ़ास्ट के बाद कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने कहा कि हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम मानेंगे। कल से कोई असमंजस नहीं होगा। अभी भी कोई असमंजस नहीं है।
उन्होंने कहा कि जहां तक ​​मुझे पता है, कुछ MLA मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वे हाईकमान से मिलने गए होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नेतृत्व के खिलाफ हैं। उनमें से कुछ ने मुझसे बात की और बताया कि वे दिल्ली क्यों गए थे। हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे।
 
CM सिद्धारमैया के साथ ब्रेकफास्ट के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि जहां तक ​​नेतृत्व की बात है, हम अपनी पार्टी हाईकमान को मानते हैं। वे जो भी कहते हैं, वह हमारा फ़ैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल दौर से गुज़र रही है। लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा, हम 2028 में सरकार दोहराएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के नेतृत्व में 2029 में भी आगे बढ़ेंगे।
 
उन्होंने आगे कहा कि हमने मिलकर काम किया है। कर्नाटक के लोगों ने हमें भारी बहुमत दिया है। कर्नाटक के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज, हमने 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति और विपक्ष से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा की। वे कई मुद्दे उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराज

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराजControversial video of Jagadguru Rambhadracharya: जगदगुरु रामभद्राचार्य अंग्रेजी शब्द Wife शब्द की व्याख्या कर विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे Wife की व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह टिप्पणी Wife की भारतीय संस्कृति के पत्नी शब्द से करते हुए की है। उनका तात्पर्य था कि 'पत्नी' एक सम्मानजनक शब्द है।

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकी

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकीFormer Prime Minister Imran Khan: इस समय पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं। इस बीच, इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है।

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांत

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांतदेश के नए सीजेआई सूर्यकांत का नया बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि वे लोगों को न्‍याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकते हैं। यह बात उन्‍होंने एक सुनवाई के दौरान कही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी थे।

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बात

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बातPolitical crisis in Congress: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का ढाई साल का कार्यकाल पूरा होते ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान चरम पर पहुंच गई है। इस बीच, कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता के लिए जारी खींचतान के बीच राज्य के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने एक अहम पोस्ट में कहा है कि मेरे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है।

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायलBallia Auspicious Programme incident : बलिया शहर के रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब रिसेप्शन समारोह के लिए बनाया गया मंच अचानक भरभराकर टूट पड़ा। हादसे के समय मंच पर वर-वधू शुभकामनाएं पाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन मंच पर बढ़ते भार के कारण वह अचानक से चरमरा कर गिर गया, जिसमें वर–वधू सहित कई लोग घायल हो गए। मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

ED का बड़ा खुलासा, जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिखाई जमीन की जादूगरी, मृतकों से कराई GPA पर साइन

ED का बड़ा खुलासा, जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिखाई जमीन की जादूगरी, मृतकों से कराई GPA पर साइनED on Jawad Ahmend siddique : फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है। सिद्दीकी पर करोड़ों की जमीन को फर्जी कागजात के जरिए हथियाने का नया आरोप लगा है। ईडी जांच में पता चला कि मरे लोगों के फेक साइन कराकर जमीन तरबिया फाउंडेशन के नाम कराई।

LIVE: श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह से भारी तबाही, 80 लोगों मौत, तमिलनाडु में अलर्ट

LIVE: श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह से भारी तबाही, 80 लोगों मौत, तमिलनाडु में अलर्टLatest News Today Live Updates in Hindi : श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह का कहर, 80 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है तूफान। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। पल पल की जानकारी...

2027 कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री धामी की अखाड़ों के आचार्यों एवं संतों के साथ बैठक

2027 कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री धामी की अखाड़ों के आचार्यों एवं संतों के साथ बैठकHaridwar Kumbh 2027: हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में गंगा किनारे सभी 13 अखाड़ों के आचार्यों एवं संतगणों के साथ बैठक की। कुंभ के भव्य आयोजन के लिए पहली बार गंगा तट पर बैठक का आयोजन किया गया।

ब्राहमण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का अल्टीमेटम, BJP दिग्गजों ने भी खोला मोर्चा

ब्राहमण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का अल्टीमेटम, BJP दिग्गजों ने भी खोला मोर्चाब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ अब दिग्गज भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोला दिया है। IAS संतोष वर्मा के खिलाफ एक ओर ब्राहमण संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है तो अब भाजपा नेताओं के मुखर होने के बाद पूरा मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है और अब IAS संतोष वर्मा के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत हो गई है।

नेपाल ने जारी किया 100 रुपए का नया नोट, भारत के 3 इलाकों को बताया अपना

नेपाल ने जारी किया 100 रुपए का नया नोट, भारत के 3 इलाकों को बताया अपनाNepal Currency Controversy : नेपाल के सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है। नोट पर छपे नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपने क्षेत्र में शामिल दिखाया है। ये तीनों इलाके भारत के उत्तराखंड का हिस्सा हैं। विवादास्पद नोट के सामने आते ही इस पर बवाल मच गया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com