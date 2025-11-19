बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Inspired by Kalgidhar Trust Baru Sahib, Sangat of Mumbai pledged to serve flood victims
Written By Author वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (20:00 IST)

मुंबई की संगत ने कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब से प्रेरित होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा का वादा किया

Kalgidhar Trust
Gurdwara Baru Sahib news: कलगीधर ट्रस्ट, गुरुद्वारा बड़ू साहिब (हिमाचल प्रदेश) की ओर से हर बार की तरह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अकाल सेवा टीमें 26 अगस्त से राहत कार्यों में जुट गईं। हाल ही में कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब के प्रधान दविंदर सिंह ने भरोसा दिलाया था कि ट्रस्ट यह सुनिश्चित करेगा कि संगत का धन सही तरीके से उपयोग हो और बाढ़ पीड़ितों की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
 
पीड़ित परिवारों का सर्वे : उन्होंने बताया कि राहत कार्यों के चौथे चरण में उन परिवारों का सर्वे किया जाएगा, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और उन्हें या तो नए घर बनाकर दिए जाएंगे या उनके टूटे हुए घरों की मरम्मत करवाई जाएगी। इसी के तहत कलगीधर ट्रस्ट, गुरुद्वारा बड़ू साहिब के उप-प्रधान जगजीत सिंह (काका वीर जी) के नेतृत्व में श्री अमृतसर साहिब जिले के 12 गांवों— लोधी गुजर, पांजू, पांजू कलाल, चंक अल, हरड़ खुर्द, गम चक्क और दुझोवाल— में नए प्री-फैब्रिकेटेड मटीरियल से घर बनाकर सौंपे गए।
 
जगजीत सिंह बताया कि इन परिवारों के घर बाढ़ के पानी और भारी वर्षा के कारण गिर गए थे। इन परिवारों को रसोई का राशन, बिस्तर, गद्दे, पंखे तथा अन्य घरेलू सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इन घरों की चाबियां सौंपने के लिए मुंबई की संगत भी विशेष रूप से पहुंची। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा बनाए गए इन नवीन प्री-फैब्रिकेटेड घरों की सराहना की एवं बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों से प्रेरित होकर आगे बढ़कर उनकी सहायता करने का वचन दिया। इस अवसर पर ट्रस्ट के सेवादार और गांवों के सम्मानित व्यक्ति भी उपस्थित थे।
बाढ़ पीड़ितों को सौंपे 35 नए घर : जगजीत सिंह जी ने आगे बताया कि ऐसे प्री-फैब्रिकेटेड मटीरियल से लगभग 35 नए घर बाढ़ पीड़ितों को दिए जा चुके हैं। संस्था का लक्ष्य है कि 100 नए घर (400 से 900 वर्ग फुट) बनाकर 10 दिसंबर तक बाढ़ प्रभावित परिवारों को सौंप दिए जाएं, जो संगत के सहयोग से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने अपील की कि ऐसे सेवा कार्यों के लिए संगत का अधिक से अधिक सहयोग आवश्यक है। हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि अपने दसवें हिस्से (दशवंध) में से इन प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अवश्य योगदान करें, ताकि उनके टूटे घरों की मरम्मत करवाई जा सके या नए घर बनाए जा सकें। हम सबको इस दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए।
 
उल्लेखनीय है कि आम आदमी के लिए ऐसी बाढ़ की मार झेलने के बाद आर्थिक रूप से उबरने में लगभग 10 वर्ष लग जाते हैं, और ऐसे में घर मिल पाना एक सपने जैसा होता है। अभी तक लगभग 153 गांवों से 7,500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ट्रस्ट की अकाल सेवा टीम निडर होकर तत्परता से राहत कार्यों में जुट जाती है।
Edited by: vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामनेगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौतीprashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्कaadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेता

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेताTejashwi Yadav gets emotional: बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके हैं।

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखा

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखाDelhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

Maharashtra : महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

Maharashtra : महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातमहाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच महायुति खटपट के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली रवाना होने से राजनीति गरमा गई है। एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शिंदे गुट के मंत्रियों द्वारा कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने के बाद नाराजगी बढ़ गई है। महायुति में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। नगर निगम चुनाव की राजनीति को लेकर गठबंधन में सहयोगी दलों से मतभेद हो गया है।

शहरों में बसी है विश्व की लगभग आधी आबादी, रुझान में तेजी

शहरों में बसी है विश्व की लगभग आधी आबादी, रुझान में तेजीविश्वभर में शहरी इलाक़ों में जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है और समय बीतने के साथ इस रुझान में तेज़ी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8.2 अरब वैश्विक आबादी में से 45 प्रतिशत लोग अब शहरों में रह रहे हैं। इंडोनेशिया का जकार्ता शहर 4.2 करोड़ की आबादी के साथ विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया है।

उत्तर प्रदेश बना वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद, योगी सरकार की नीतियों से बढ़े उद्योग

उत्तर प्रदेश बना वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद, योगी सरकार की नीतियों से बढ़े उद्योगUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है। राज्य की निवेश-अनुकूल नीतियां, पारदर्शी प्रोत्साहन व्यवस्था, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल ने घरेलू व वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वास को और मजबूत किया है। पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सशक्त औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों को उल्लेखनीय रूप से बेहतर किया है।

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआ

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआRussias major attack on Ukraine: एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं।

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लानएप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com