सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Harbhajan Singh engaged in relief work in flood affected Punjab
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (13:33 IST)

हरभजन सिंह बाढ़ प्रभावित पंजाब में राहत कार्य में जुटे

punjab floods 2025
भारत के पूर्व स्पिनर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने बाढ़ प्रभावित अपने गृह राज्य पंजाब के लिए राहत कार्य शुरू करते हुए नावें और एम्बुलेंस स्वीकृत की हैं। वह इसके साथ ही राहत कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। उनके एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया कि अपने सांसद निधि कोष से हरभजन ने राहत कार्यों के लिए आठ स्टीमर नावें स्वीकृत करने के साथ अपने संसाधनों से तीन और नावें दी हैं।
 
सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘हरभजन ने कुल 11 स्टीमर नावें दान की हैं। आठ अपनी सांसद निधि से और तीन अपनी जेब से। प्रत्येक नाव की कीमत लगभग 4.5 से 5.5 लाख रुपये हैं। उन्होंने गंभीर रूप से बीमार लोगों को पास के अस्पतालों में सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए तीन एम्बुलेंस भी खरीदी हैं।’’
 
पंजाब पिछले कुछ हफ्तों से भारी मानसूनी बारिश और नदी के तटबंधों में दरार के कारण आई गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कई जिले अभी भी जलमग्न हैं, और राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी समूह बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं।
 
क्रिकेटर से राजनेता बने हरभजन सिंह ने भी मदद के लिए अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से संपर्क किया है।
 
एक सूत्र के अनुसार हरभजन के अनुरोध पर एक खेल संगठन ने 30 लाख रु का दान दिया है जबकि उनके दो करीबी दोस्तों ने क्रमशः 12 लाख रु और छह लाख रु का योगदान दिया है।
 
सूत्र ने बताया, ‘‘लगभग 50 लाख रु पहले ही इकट्ठे कर दान किए जा चुके हैं।’’
 
 उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को भोजन और दवा जैसी आवश्यक वस्तुएं भी नियमित रूप से पहुंचाई जा रही हैं।
 
आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर और भी सहायता प्रदान की जाएगी।  (भाषा)
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com