Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रांची , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (10:09 IST)

झारखंड विरोधियों पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, जानिए क्या कहा?

hemant soren
Jharkhand news in hindi : झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि झारखंड विरोधी लोग दिन-रात का षड्यंत्र करना छोड़ दें तो हमारे युवा अपने 25 साल के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में कितनी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं।
 
हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि झारखंड के इतिहास में, झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। और इसके असली हकदार हमारे झारखंड के युवा हैं, उनके सपने हैं, उनकी मेहनत है, उनके परिवारजन हैं।
 
उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं का यह सैलाब उन झारखंड विरोधियों, दिन-रात झारखंड के युवाओं का अहित सोचने वालों का मन मस्तिष्क सुन्न कर देने वाला है। सोचिए अगर ये झारखंड विरोधी लोग दिन-रात का षड्यंत्र करना छोड़ दें तो हमारे युवा अपने 25 साल के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में कितनी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं।
 
सोरेन ने कहा कि लेकिन कोई बात नहीं, जब-जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी, तब-तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे। हमारे वीर पुरुखों ने हमें यही तो सिखाया है।
edited by : Nrapendra Gupta 
