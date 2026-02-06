आखिर क्या है दिल्ली में लड़कियों के लापता होने का सच, पुलिस ने किया खुलासा

Missing Girls Hype Due To Paid Promotion Delhi Police Warns Of Action : देश की राजधानी में लड़कियों के लापता होने के मामलों में अचानक आई बाढ़ की खबरों को दिल्ली पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा कि यह सब सोशल मीडिया पर पैसे देकर (पेड प्रमोशन) फैलाया जा रहा है ताकि जनता के बीच डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा सके।



दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने इन वायरल दावों की जांच की है। जांच में सामने आया कि लड़कियों के गायब होने के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के पीछे 'प्रायोजित पोस्ट' का हाथ है।

क्या था पूरा मामला

हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के कथित आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 के बीच शहर से 807 लोग लापता हुए हैं यानी औसतन हर दिन 54 मामले। इसमें दावा किया गया था कि गायब होने वालों में 509 महिलाएं और लड़कियां थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पुलिस ने 235 लोगों को ढूंढ निकाला, जबकि 572 अब भी लापता हैं।

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा कि कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी का शोर 'पेड प्रमोशन' के जरिए फैलाया जा रहा है। पैसों के फायदे के लिए पैनिक पैदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से शांत रहने लेकिन सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि पिछले साल की तुलना में इस साल लापता व्यक्तियों के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क विभाग ने इन रिपोर्ट्स को 'अफवाह' करार देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति पिछले वर्षों के समान ही है। उन्होंने आगे जोड़ा कि जनवरी 2026 में वास्तव में रिपोर्ट किए गए मामलों में कमी देखी गई है।

क्या फिल्म का प्रमोशन था

भाजपा ने दिल्ली पुलिस की सफाई के बाद दावा किया कि यह सब एक हिंदी फिल्म के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 'X' पर लिखा- दिल्ली से इतने बच्चे लापता हो गए हैं, यह दावा एक हिन्दी फिल्म को प्रमोट करने के लिए 'पेड कैंपेन' के जरिए फैलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दिल्ली को 'लापतागंज' करार दिया। AAP ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत की राजधानी दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, जिनमें 63% लड़कियां और महिलाएं हैं। Edited by : Sudhir Sharma