CM पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में विकास योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य में लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हरसंभव प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।