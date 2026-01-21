बुधवार, 21 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ (उप्र) , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (18:51 IST)

लोकतंत्र की आत्मा हैं न्याय, समता व बंधुता : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया

Chief Minister Yogi Adityanath
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है।

संविधान के तीन शब्द (न्याय, समता और बंधुता) भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका का मंच बनता है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां सहमति व असहमति के बीच भी संवाद के माध्यम से समन्वय होता है।
 

लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था देश में अत्यंत मजबूत 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है और यह दुनिया के लिए प्रेरणा है। सदन में जनप्रतिनिधि के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज मजबूती से सुनी जा सकती है और संसद इसकी प्रेरणा का केंद्रबिंदु है। उसके माध्यम से देश में योजनाएं बनती हैं।

पांच बार लोकसभा सदस्य रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में रहकर सीखा कि सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा-विधान परिषद केवल संसद के नियमों-परिनियमों का अवलोकन-प्रशिक्षण ले ले तो उसे अपने सदन संचालन में काफी आसानी होगी। 
 

संसद के प्रति श्रद्धा का भाव हर भारतवासी का दायित्व 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतीश महाना ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन सवा घंटे के प्रश्नकाल में केवल दो-तीन सदस्य ही बोल पाते हैं। क्या हम भी इसे संसद की तर्ज पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर उन्होंने तत्काल नियमावली में परिवर्तन किया। अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और हर प्रश्न के साथ दो-तीन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं।

प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले मंत्रीगण, दोनों पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सदन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता दिखती है। संसद हमारे लिए प्रेरणा बनी। हमारे पास सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में संसद है। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो संसद ही उसका आधार बनती है, उसके प्रति श्रद्धा हर भारतवासी का दायित्व है। 
 

एक भाव-एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है भारत

मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य ‘भारत लोकतंत्र की जननी है’ का जिक्र किया, फिर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना को गांवों ने साकार किया। देश में रूपरंग, खानपान, वेशभूषा अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा भारत एक भाव-एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है। उसकी आस्था एक होती है। संसद उस आस्था को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। संसद को आदर्श के रूप में बढ़ाएंगे तो विधायिका और मजबूत-सशक्त होगी। 
 

‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ पर 24 घंटे चली चर्चा के सहभागी बने 300 सदस्य

मुख्यमंत्री योगी ने सम्मेलन में पारित हुए छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अभिनंदनीय बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव में आगामी 25 वर्ष की कार्ययोजना बनाने को कहा। ‘विजन 2047- विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ पर सत्तापक्ष व विपक्ष के 300 से अधिक सदस्य 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के सहभागी बने। चर्चा का शुभारंभ करने के बाद मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर अन्य प्रशासकीय कार्यों व बैठकों के लिए जाना पड़ा। रात 11 बजे मैं फिर सदन में आया तो भी यहां बोलने की होड़ दिखी। बहुत अच्छे सुझाव आए। हर व्यक्ति के अनुभव का लाभ अत्यंत प्रभावी होता है। विधानसभा-परिषद में लोगों ने विकास के बारे में मुद्दों को रखा और विकसित भारत के लिए अपनी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया।

विकसित भारत केवल भारत सरकार, प्रधानमंत्री का ही कार्य नहीं है,  हम भी कैसे इस अभियान के सारथी-सिपाही बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए, प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सार्थक गति प्रदान की है। 
 

मुख्यमंत्री ने 30 बैठकों के प्रस्ताव का किया स्वागत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में सदन की कार्यवाही की प्रशंसा की। कहा, यहां कार्यवाही अत्यंत सुगमता से चलती है। मुख्यमंत्री ने वर्ष में कम से कम 30 बैठकों का प्रस्ताव पारित किए जाने को भी सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के लिए भी प्रेरणा है।

जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विकास की धुरी बनते हैं। तकनीक के इस युग में हम खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब सरकार के सामने यह बात आई कि ई-विधान होना है तो हमने कहा कि तत्काल इसे लागू कीजिए। आज यूपी की विधानसभा-परिषद, कैबिनेट और बजट भी पेपरलेस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी तकनीक से अपडेट हों, उनके उचित प्रशिक्षण समेत सभी प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 
 

ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा-परिचर्चा चलाती है यूपी विधानसभा-परिषद

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी विधानसभा ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा-परिचर्चा चलाती है। स्थायी विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) पर भी यहां लगातार 37-38 घंटे चर्चा हुई। उसके लक्ष्य निर्धारित हुए। मंत्रिमंडल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटी गठित हुई, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है।

26 नवंबर, संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों को भी हमने विधानसभा-परिषद में अनवरत चर्चा का विषय बनाया। हम विधायकों से कहते हैं यह चर्चा सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे ब्लॉक, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के स्तर तक विस्तारित करिए। 
 

‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ के लिए पोर्टल पर आए 98 लाख लोगों के सुझाव

विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से सुझाव लिए। हमारी विधानसभा-परिषद में लगभग 500 जनप्रतिनिधि हैं। इनके साथ ही यूपी के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों समेत समाज के अन्य तबकों से जुड़े 500 लोगों की कार्यशाला की गई। उन्हें सेक्टर दिए, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए।

सबसे कहा गया कि हर किसी को तीन-तीन संस्थाओं में जाकर युवाओं, किसानों, महिला स्वयंसेवी समूहों समेत विभिन्न तबकों को इस मुद्दे से जोड़कर चर्चा करनी है। विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश” के लिए पोर्टल पर 98 लाख लोगों के सुझाव आए। एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हम उसे फाइनल रूप दे रहे हैं। अलग-अलग सेक्टर में आए सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाएंगे। उस विजन डॉक्यूमेंट को लांच करेंगे। इससे हमारी कार्ययोजना के बेहतरीन परिणाम भी आएंगे। 
 

प्रोएक्टिव होता है पीठ और सरकार का अप्रोच

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीठ और सरकार का अप्रोच प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती। पीठ पक्ष-विपक्ष में संतुलन बनाती है। मुख्यमंत्री ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, दोनों लोग जाते हैं। वे केवल सदन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहते। मुख्यमंत्री ने ऐसे सम्मेलनों को ‘सीखो-सिखाओ’ का मंच बताया।

समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के अलावा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए अतिथिगण मौजूद रहे।
जनभागीदारी से और भव्य होगा उत्तर प्रदेश दिवस : योगी आदित्यनाथ

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनेंट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% और यूरोपीय संघ के सामानों पर 10-25% तक टैक्स लगाने की धमकी दी है। ऐसे में भारत और ईयू का एक-दूसरे के करीब आना ट्रंप की 'ब्लैकमेलिंग' वाली व्यापार नीति को कमजोर करेगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणी

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मेनका गांधी ने 'अदालत की अवमानना' की है।

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुख

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुखDonald Trump threatens Macron: डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मैक्रों बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होते तो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दूंगा। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप की इस पेशकश को ठुकरा दिया है।

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमलाYuvraj Mehta death case : ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेअर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निलंबित कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं।

क्या अकेले पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, काम नहीं आई पाकिस्तान की चापलूसी, PM मोदी की चुप्पी बड़बोलेपन पर पड़ी भारी

क्या अकेले पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, काम नहीं आई पाकिस्तान की चापलूसी, PM मोदी की चुप्पी बड़बोलेपन पर पड़ी भारीजहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और नाटो चीफ मार्क रुट जैसे दिग्गज नेता ट्रंप के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी 'रणनीतिक चुप्पी' से खुद को सुरक्षित रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज और फैसले लेने की आदत को देखते हुए कोई भी यह नहीं बता सकता है कि उनका अगला कदम क्या होगा और वे आगे किसको कब निशाना बनाएंगे।

उत्तर प्रदेश लिख रहा विकास की नई गाथा, CM योगी के नेतृत्व में देश के लिए बना मॉडल स्टेट

उत्तर प्रदेश लिख रहा विकास की नई गाथा, CM योगी के नेतृत्व में देश के लिए बना मॉडल स्टेटUttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश का नाम आते ही कभी विशाल जनसंख्या, पिछड़ेपन और सीमित संसाधनों की चर्चा होती थी। लेकिन, आज वही उत्तर प्रदेश विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेज कनेक्टिविटी और मजबूत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के दम पर भारत के विकास मानचित्र पर एक नई, सशक्त पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पौने नौ वर्षों में केवल योजनाएं नहीं बनाईं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया।

जनभागीदारी से और भव्य होगा उत्तर प्रदेश दिवस : योगी आदित्यनाथ

जनभागीदारी से और भव्य होगा उत्तर प्रदेश दिवस : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : प्रदेश के प्रत्येक जनपद की सक्रिय सहभागिता, सांस्कृतिक विविधता और विकास की साझा चेतना के साथ उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस वर्ष एक भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को जनभागीदारी के माध्यम से एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

यूक्रेन : ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर गहरा क्षोभ, हमले रोकने का आग्रह

यूक्रेन : ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर गहरा क्षोभ, हमले रोकने का आग्रहसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने यूक्रेन में ऊर्जा सम्बन्धी बुनियादी ढांचों पर रूसी सैन्यबलों के व्यापक हमले निरन्तर जारी रहने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। बीती रात हुए हमलों में राजधानी कीव और ओडेसा समेत कई बड़े शहरी इलाक़ों में कठोर सर्दी के बीच बिजली आपूर्ति व तापन व्यवस्था (heating) ठप हो गई है।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
