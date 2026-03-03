मंगलवार, 3 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 3 मार्च 2026 (11:08 IST)

CM धामी ने लोक कलाकारों संग खेली होली, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, पर्व को बताया सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
उत्तराखंड में होली का रंग अब अपने पूरे शबाब पर है। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निवास पर होली का अलग ही रंग देखने को मिला। विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री धामी भी ब्रज के रास कलाकारों और होल्यारों के साथ झूमते नजर आए। होली के इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया और इसे सांस्कृतिक विरासत और समरसता का प्रतीक बताया।

काशीपुर नगर निगम प्रांगण में होली मिलन कार्यक्रम 'रंगोत्सव' का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक गायकों व होल्यारों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री धामी होल्यारों के साथ झूमते नजर आए

उत्तराखंड में होली का रंग अब अपने पूरे शबाब पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निवास पर होली का अलग ही रंग देखने को मिला। विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री धामी भी ब्रज के रास कलाकारों और होल्यारों के साथ झूमते नजर आए।

मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना

होली के इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया और इसे सांस्कृतिक विरासत और समरसता का प्रतीक बताया।

काशीपुर नगर निगम प्रांगण में होली मिलन कार्यक्रम 'रंगोत्सव' का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक गायकों व होल्यारों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोकधुनों पर मुख्यमंत्री धामी भी ब्रज के रास कलाकारों और होल्यारों के साथ झूमते नजर आए। कुमाऊं से आई होल्यारों की टोली ने जब 'आओ दगड़ियो, नाचा गावा, आ गई रंगीली होली' की आवाज लगाई, तो वहां मौजूद हर शख्स के पांव अपने आप थिरकने लगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे कार्यक्रम में एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि उत्तराखंड के एक आम बेटे की तरह मौजूद लगे। लोक कलाकारों के साथ कदम मिलाकर थिरकना हो या उन्हें करीब से सुनना, धामी हर पल उनके साथ थे।
Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?

Iran Israel US Conflict : World War 3 का खतरा! मिडिल ईस्ट में मचे हाहाकार के बीच एक्शन में PM मोदी, UAE और बहरीन के सुल्तानों को मिलाया फोन, क्या भारत रुकेगा महायुद्ध?मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस भीषण संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने UAE के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से फोन पर लंबी बात की है।

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजा

चीनी एयर डिफेंस का फ्लॉप शो: ईरान में अमेरिका-इजराइल हमलों के आगे पस्त हुआ HQ-9B, 'ऑपरेशन सिंदूर' की यादें हुई ताजाChinese Air Defense Failure: दुनियाभर में अपनी सैन्य तकनीक का डंका पीटने वाले चीन को एक बड़ा झटका लगा है। मार्च 2026 में ईरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों ने चीनी रक्षा प्रणालियों की कलई खोल दी है। विशेष रूप से, चीन का सबसे उन्नत माना जाने वाला HQ-9B सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम इन आधुनिक हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदर

मिडिल-ईस्ट के महायुद्ध में भारतीय की दर्दनाक मौत, ओमान के पास तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला, कांप उठा समंदरमिडिल-ईस्ट की आग अब भारतीय परिवारों के घरों तक पहुंच गई है। ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए आत्मघाती ड्रोन हमले में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो गई है। बमों से लदे ड्रोन ने जैसे ही टैंकर 'MKD VYOM' को निशाना बनाया, इंजन रूम में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया।

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती है

IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती हैइजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है। अमेरिका ने बताया कि कुवैत ने उसके 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। UN परमाणु एजेंसी (IAEA) में ईरान के राजदूत के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी रहती है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंग

दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो Aramco पर अटैक, ईरान ने बोला सऊदी अरब पर बड़ा हमला... और खतरनाक हुई जंगमिडिल ईस्‍ट की जंग ने अब और ज्‍यादा आग पकड़ ली है। ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला बोला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल डिपो 'अरामको' पर अटैक किया गया है। हालांकि, किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। आग पर भी काबू पा लिया गया है।

बुंदेलखंड बना नया 'सिलिकॉन वैली'! झांसी में BVS एक्सपो-2026 ने दुनिया को दिखाया दम; अब स्टार्टअप्स पर बरस रहा निवेशकों का पैसा!

बुंदेलखंड बना नया 'सिलिकॉन वैली'! झांसी में BVS एक्सपो-2026 ने दुनिया को दिखाया दम; अब स्टार्टअप्स पर बरस रहा निवेशकों का पैसा!कभी परंपरागत रूप से कृषि प्रधानता और सीमित औद्योगिक गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड में अब नवाचार आधारित उद्यमिता की मजबूत आहट सुनाई दे रही है। झांसी के अर्बन हाट में आयोजित दो दिवसीय बीवीएस स्टार्टअप एक्सपो–2026 ने इस बदलाव को सार्वजनिक मंच पर स्पष्ट रूप से स्थापित किया। इस आयोजन ने संकेत दिया कि क्षेत्र अब स्टार्टअप और निवेश गतिविधियों के उभरते केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

गुजरात भाजपा में 'PK' का उदय: युवा मोर्चा के नेतृत्व से सबसे शक्तिशाली महासचिव तक का रोमांचक सफर

गुजरात भाजपा में 'PK' का उदय: युवा मोर्चा के नेतृत्व से सबसे शक्तिशाली महासचिव तक का रोमांचक सफर2027 के विधानसभा चुनाव से लगभग 20 महीने पहले, गुजरात भाजपा ने अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व वाली इस टीम में प्रशांत कोराट (PK) सबसे शक्तिशाली महासचिव के रूप में उभरे हैं। उन्हें राज्य मुख्यालय के महासचिव के साथ-साथ दक्षिण गुजरात और सूरत महानगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है, जो संगठन में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है।

होर्मुज़ संकट: दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद, भारत की बढ़ी टेंशन!

होर्मुज़ संकट: दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग बंद, भारत की बढ़ी टेंशन!होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव से वैश्विक तेल बाज़ार और बीमा क्षेत्र में हड़कंप। जानें कैसे ऊँचे प्रीमियम और रूट डाइवर्जन से भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

3 March Top News : नेतन्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?

3 March Top News : नेतन्याहू बोले ईरान का खात्मा जरूरी था, क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान?3 March Top News : ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का खात्मा जरूरी था। ईरान पर हमले के बाद घबराया पाकिस्तान। क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में चंद्रग्रहण की वजह से आज होली नहीं खेली जा रही है। 3 मार्च की बड़ी खबरें।

LIVE: आज 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, मंदिरों के कपाट बंद

LIVE: आज 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, मंदिरों के कपाट बंदLatest News Today Live Updates in Hindi : ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले और मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए ईरान से बदला कैसे लिया जाएगा। भारत में चंद्रग्रहण की वजह से आज होली नहीं खेली जा रही है। पल पल की जानकारी...

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
