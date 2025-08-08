शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (18:16 IST)

रक्षाबंधन की सुबह करें ये विशेष उपाय, परिवार में आएगी समृद्धि और सुख-शांति

rakshabandhan ke upay
rakshabandhan ke upay: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई-बहन के प्रेम का उत्सव नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार पर साल भर सुख और सुरक्षा की छाया बनी रहे, तो रक्षाबंधन की सुबह एक छोटा और विशेष उपाय ज़रूर करें। यह उपाय न सिर्फ आपके घर में सकारात्मकता लाएगा, बल्कि धन-समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। आइए जानते हैं कि यह विशेष पोटली कैसे बनाई जाती है और इसके क्या लाभ हैं।

ऐसे तैयार करें समृद्धि की पोटली
रक्षाबंधन की सुबह, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा घर में एक शांत जगह पर बैठें और मन को शांत करें। अब नीचे बताई गई सामग्री को इकट्ठा करें:
एक छोटा रेशमी कपड़ा: यह कपड़ा लाल या पीले रंग का हो तो और भी शुभ होगा।
1 रुपये का सिक्का: यह धन और समृद्धि का प्रतीक है।
थोड़ी सी पीली सरसों: यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सुरक्षा प्रदान करती है।
केसर, सोना या चंदन: इन तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। केसर और चंदन पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं, जबकि सोना समृद्धि का प्रतीक है।
कुछ अक्षत (चावल): चावल को देवी लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है और यह शुभता का प्रतीक है।
हरी दूर्वा: दूर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और यह आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती है।

पोटली की पूजा कैसे करें :
इन सभी चीजों को रेशमी कपड़े में रखें और एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को रंगीन धागे या मौली से अच्छी तरह बांध दें। पोटली तैयार करने के बाद, इसे अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का ध्यान करते हुए इस पोटली की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा करते समय, अपने मन में पूरे परिवार की सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद, इस पोटली को आप अपने घर की तिजोरी, अलमारी या ऐसी जगह पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। यह पोटली आपके लिए एक शुभता का प्रतीक बन जाएगी।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।



