शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (10:20 IST)

Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत कब है, जानें महत्व और पूजन की विधि

Saubhagya Sundari Fast
Saubhagya Sundari Teej Importance: सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में, सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत 08 नवंबर, शनिवार को पड़ रहा है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिनों द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। यह मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मांगलिक दोष से भी मुक्ति मिलती है। यहां आपकी सुविधा हेतु सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की तिथि, महत्व, तिथि और पूजन विधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।ALSO READ: Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में
 
वर्ष 2025 में, सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की तिथि इस प्रकार है:
 
सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत- मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, 08 नवंबर 2025, दिन शनिवार को।
 
सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत का महत्व: सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती/ गौरी को समर्पित है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से बहुत अधिक है। मान्यतानुसार इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्रत विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और उनके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देता है। यह व्रत करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। अविवाहित कन्याएं उत्तम और मनचाहा वर प्राप्त करने की कामना से यह व्रत रखती हैं।
 
मांगलिक दोष निवारण: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिन कन्याओं की कुंडली में मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी हो रही हो या बाधा आ रही हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी होता है।
 
सौभाग्य सुंदरी तीज पूजन की विधि: 
 
सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि-विधान से की जाती है।
 
व्रत की तैयारी: व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र या हो सके तो नए वस्त्र धारण करें।
 
श्रृंगार: सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करें, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और आलता आदि जरूर शामिल करें।
 
पूजा सामग्री: पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं।
 
संकल्प: हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती को याद करें।ALSO READ: Kaal Bhairav Jayanti 2025: अष्ट भैरव में से काल भैरव के इस मंत्र से मिलेगा उनका आशीर्वाद
 
गणेश पूजा: सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए।
 
शिव-गौरी पूजा: भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करें।
 
16 श्रृंगार: माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री (चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, आदि), चुनरी और फल-मिठाई अर्पित करें।
 
भगवान शिव को: जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल और भस्म अर्पित करें।
 
मंत्र जाप: 'ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः' या 'ॐ गौरी शंकराय नमः' मंत्र का जाप करें।
 
व्रत कथा: सौभाग्य सुंदरी तीज की व्रत कथा सुनें या पढ़ें।
 
आरती: अंत में धूप-दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें।
 
सुहाग सामग्री दान: पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाई गई सुहाग सामग्री को किसी ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी चार प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 नवंबर, 2025)Today Rashifal 07 November 2025 : आज 07 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

07 November Birthday: आपको 7 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 November Birthday: आपको 7 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 07 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारीMargashirsha Month Vrat Tyohar 2025: 06 नवंबर से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो गया है। वर्ष 2025 के पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिये प्रस्तुत हैं अगहन मास के सभी व्रत त्योहार, विशेष पर्व तथा आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में खास जानकारी...
