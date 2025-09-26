शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (14:56 IST)

Shardiya navratri 2025: नवरात्रि में शारीरिक संबंध रखना उचित है या नहीं?

physical relationship during navratri right or worng
Shardiya navratri 2025: नवरात्र को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से तीनों प्रकार के दुःख (शारीरिक, दैविक और भौतिक) दूर होते हैं। जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कुछ लोगों को यह जानने की उत्सुकता हो सकती है कि क्या नवरात्रि व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाना उचित है? दरअसल, शास्त्र इस विषय को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि इस संबंध में शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं।
 
नवरात्रि में शारीरिक संबंध रखें या नहीं?
नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्रत या उत्सव के दौरान शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। नवरात्रि व्रत रखने वाले और देवी दुर्गा की पूजा करने वाले व्यक्तियों को नवरात्रि के दौरान ऐसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। नवरात्रि में लगभग हर हिंदू परिवार शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा करता है। इसलिए, यदि इस दौरान शारीरिक संबंध रखे जाते हैं, तो इससे उपवास और पूजा का लाभ नष्ट हो जाएगा। नवरात्रि में पति-पत्नी दोनों को ही शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए।
नवरात्रि के उपवास में आवश्यक है संयम 
बहुत से लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं और उनके नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। इसलिए, यदि किसी जोड़ीदार ने उपवास रखा है, तो उनके साथ शारीरिक संबंध रखने से उपवास भंग करने का पाप लगता है। साथ ही, जो व्यक्ति उपवास भंग करता है, वह भी इस पाप में भागीदार होता है। इसलिए, नवरात्रि के उपवास के दौरान शरीर और मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है।
 
शास्त्र क्या कहते हैं?
नवरात्रि में, देवी दुर्गा नौ रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। सनातन धर्म में, महिलाओं को देवी के रूप में देखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। समाज में यह परंपरा आज भी जारी है। नवरात्रि में कुँवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मनुस्मृति कहती है,
 
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।”
अर्थ: इस श्लोक का अर्थ है कि जिस समाज, घर और परिवार में महिलाओं का आदर किया जाता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और जहाँ महिलाओं का आदर नहीं किया जाता, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं।
क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्वDurga Puja Dhunuchi Dance: दुर्गा पूजा, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में धुनुची नृत्य का विशेष महत्व है। यह नृत्य भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो दुर्गा माता के प्रति समर्पित होता है। लेकिन बहुत कम लोग बंगाल की इस परंपरा को जानते या समझते है। आज इस आलेख में हम आपको धुनुची नृत्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?Dussehra 2025: आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है। इस बार 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातेंShardiya Navratri 202: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान् शिव को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्‍यात हुआ। यहाँ महाष्टमी की 10 प्रमुख और खास बातें बताई गई हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 9 Worship: माता दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं...

Dussehra 2025: दशहरा और विजयादशमी में क्या है अंतर?

Dussehra 2025: दशहरा और विजयादशमी में क्या है अंतर?Dussehra 2025 date: शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों बाद पूरे भारत में दशहरा का महापर्व मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है। विजयादशमी और दशहरा अक्सर एक ही त्योहार के दो नाम के रूप में जाने जाते हैं, जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाते हैं, लेकिन इनके महत्व और कथाओं में कुछ अंतर हैं। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को यह त्योहार मनाया जाएगा।

इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थल श्री वैष्णवधाम पर नवरात्रि गरबा महोत्सव का चतुर्थ वर्ष

इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थल श्री वैष्णवधाम पर नवरात्रि गरबा महोत्सव का चतुर्थ वर्षइंदौर। श्री वैष्णवधाम मंदिर परिसर इंदौर में आयोजित गरबा महोत्सव ने इस वर्ष अपने चतुर्थ सफलतम वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यह आयोजन न केवल भक्ति और उत्साह का संगम है, बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक गरिमा और अनुशासन का प्रतीक भी बन चुका है।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्य

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्यShardiya Navratri 2025: चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही सप्तमी यानी सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन की पूजा के बाद ही कई घरों में नवरात्रि के व्रत का पारण होता है। इस दिन निशा पूजा का भी खास महत्व है। आइए, जानते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र और कथा के बारे में।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिsixth day of Navratri : मां कात्यायिनी की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से...
