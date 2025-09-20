Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कलश और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि

Shardiya navratri 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होगा जो 1 अक्टूबर नवमी तिथि के दिन समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा है। नवरा‍त्रि के प्रथम दिन दुर्गा प्रतिमा स्थापना के पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और घट स्थापना होगी।

शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तिथि समय:-

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 22 सितम्बर 2025 को 01:23 एएम बजे से प्रारंभ। (मध्यरात्रि)

प्रतिपदा तिथि समाप्त- 23 सितम्बर 2025 को 02:55 एएम बजे तक समाप्त। (मध्यरात्रि)

शारदीय नवरात्रि कलश और घट स्थापना शुभ मुहूर्त 2025:-

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातकाल 04:35 से 05:22 तक।

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:49 से दोपहर 12:38 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:15 से 03:03 तक।

गोधुली मुहूर्त: शाम 06:18 से 06:41 तक।

घट स्थापना कैसे की जाती है | Ghatasthapana kaise kare

घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है।

घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं।

अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह उपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें।

जहां घट स्थापित करना है वहां एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें।

घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांधे।

कलश स्थापना विधि | Kalash Sthapana Vidhi