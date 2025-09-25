गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (17:55 IST)

Maha Ashtami 2025: महाअष्टमी के दिन करें ये खास उपाय, करियर में तरक्की, सुख और समृद्धि के खुलेंगे द्वार

Ashtami ke 5 shubh upay
Maha ashtami ke upay: नवरात्रि का आठवां दिन, महाअष्टमी, मां दुर्गा की पूजा-आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा करते हैं, जो भक्तों को सुख-समृद्धि, सफलता और सौभाग्य प्रदान करती हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं महाअष्टमी के कुछ ऐसे ही खास उपायों के बारे में, जो आपके जीवन को धन, सुख और तरक्की से भर सकते हैं।

करियर और व्यापार में तरक्की के लिए: अगर आप अपने करियर में सफलता या व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो महाअष्टमी का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है:
1. कपूर और लौंग का उपाय: महाअष्टमी के दिन माता रानी को कपूर और लौंग अर्पित करें। पूजा के बाद इस कपूर को जलाकर घर में घुमाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके करियर और व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खोलता है।
2. पान के पत्ते पर स्वास्तिक: एक पान का पत्ता लें और उस पर केसर, इत्र और घी मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस पत्ते पर कलावा लपेटकर एक सुपारी रखें और इसे मां दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाता है।

धन लाभ और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए: अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या धन लाभ चाहते हैं, तो महाअष्टमी पर ये उपाय जरूर आजमाएं:
1. चावल का दीपक: महाअष्टमी की रात को पूजा के बाद चावल का एक दीपक अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय धन को आकर्षित करता है और आपकी तिजोरी को हमेशा भरा रखता है।
2. तुलसी में दूध का अर्घ्य: घर की सुख-समृद्धि के लिए और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए महाअष्टमी के दिन तुलसी के पौधे को दूध का अर्घ्य दें। यह उपाय घर में धन और सकारात्मकता लाता है।

कन्या पूजन का महत्व: महाअष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन नौ कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और लाल रंग का कोई उपहार, जैसे लाल चुनरी, चूड़ियाँ या बिंदी भेंट करें। मान्यता है कि कन्याओं के रूप में मां दुर्गा स्वयं आपके घर आती हैं और आशीर्वाद देती हैं।

इसके अलावा, महाअष्टमी पर संधि पूजा का भी विशेष महत्व होता है। यह पूजा अष्टमी तिथि के समाप्त होने और नवमी तिथि के प्रारंभ होने के बीच की जाती है। इस दौरान किए गए मंत्र जाप और अनुष्ठान अत्यंत फलदायी होते हैं। महाअष्टमी का दिन मां दुर्गा को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर है। इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन और करियर में तरक्की मिलती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधि

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधिDurga Pujan 2025: शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि 1 दिन में पू्र्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

Vijayadashami 2025: रावण क्यों कहलाता है महान, जानिए किन ग्रंथों और आश्चर्यजनक अविष्कारों का जनक था दशानन

Vijayadashami 2025: रावण क्यों कहलाता है महान, जानिए किन ग्रंथों और आश्चर्यजनक अविष्कारों का जनक था दशाननInteresting Facts about Rawan: रावण के बिना रामायण की कल्पना भी नहीं के जा सकती। रावण नाम का दुनिया में कोई और व्यक्ति कभी नहीं हुआ। इतने दुर्गुणों के कारण कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। लेकिन आज हम आपको रावण के व्यक्तित्व के बारे में ऐसा तथ्य बता रहे हैं जिससे रावण के जीवन के कुछ अनछुए पहलू उजागर होते हैं।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

Dussehra 2025: रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण जी को बताए थे कौन से 3 गूढ़ रहस्य

Dussehra 2025: रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण जी को बताए थे कौन से 3 गूढ़ रहस्यWhat ravana told lakshman on his deathbed: रामायण हिन्दू धर्मं का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं। रावण को भले ही एक खलनायक के रूप में जाना जाता हो, लेकिन उसकी विद्वता और ज्ञान भी कम नहीं था। मृत्यु से ठीक पहले, रावण ने लक्ष्मण को जीवन के तीन अनमोल रहस्य बताए थे, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए दशहरे के अवसर पर जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। ये पौराणिक कथाएं आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं :

Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथा

Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथाInteresting facts about ramayana: रामायण में युद्ध और वीरता की कई कहानियां हैं, लेकिन रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र, मेघनाद की मृत्यु से जुड़ा एक वृत्तांत न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि यह एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को भी दर्शाता है। यह कहानी युद्ध के मैदान से शुरू होती है, जहां लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध चल रहा था।

Shardiya navratri 2025: नवदुर्गा के नौ औषधीय स्वरूप: रोगों से बचाने वाला 'दुर्गा कवच'

Shardiya navratri 2025: नवदुर्गा के नौ औषधीय स्वरूप: रोगों से बचाने वाला 'दुर्गा कवच'मार्कण्डेय पुराण और आयुर्वेद के अनुसार, ये प्रत्येक देवी नौ औषधि के रूप में मनुष्य की हर बीमारी को ठीक करके रक्त का संचार उचित और साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। इसलिए मनुष्य को इनकी आराधना के साथ-साथ इनका सेवन भी करना चाहिए।
