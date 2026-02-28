शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  4. Why is the temperature rising in North-West India
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (09:22 IST)

मार्च में पड़ेगी अप्रैल जैसी गर्मी? उत्तर-पश्चिम भारत में क्यों बढ़ रहा तापमान?

बसंत ऋतु शुरू होने के बाद देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश हो रही है, वहीं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। सूखी उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिन के तापमान को लगातार बढ़ा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हीटवेव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तापमान 35-37°C के करीब पहुंच रहा है, जो गर्मी के जल्दी शुरू होने का संकेत है।

मौसम विभाग के अनुसार, एक सप्ताह तक उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5°C ज़्यादा रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 30-34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान 12-15°C दर्ज किया जा रहा है। भारत के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस मदुरै (तमिलनाडु) में देखा गया।

मौसम विभाग ने बताया कि 4 और 5 मार्च को गुजरात के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरे हालात बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में सेंट्रल इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। बाद के 6 दिनों में धीरे-धीरे 2-4°C की बढ़ोतरी होगी। हफ्ते के आखिर में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 2-4°C ज़्यादा रहने की संभावना है। 
Edited By: Naveen R Rangiyal
