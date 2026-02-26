गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
भोपाल , गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (12:12 IST)

MP में फिर बदला मौसम: कहीं बारिश-ओले, तो कहीं बढ़ी गर्मी, जानें आपके शहर का हाल

Madhya Pradesh Weather : मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है, जबकि कई बड़े शहरों में दिन के समय गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में कुछ जिलों के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मध्य प्रदेश में सुबह-शाम हल्की ठंड का असर दिखाई है, लेकिन दिन में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ज्यादातर स्थानों पर मौसम सामान्य और शुष्क ही रहेगा। प्रदेश में नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कटनी के करौंदी में सबसे कम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

भोपाल में क्या है मौसम का हाल?

राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में जहां दिन में तेज धूप और गर्मी महसूस की गई। बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

इंदौर में कैसा है मौसम?

चक्रवातीय सिस्टम के कारण कल इंदौर में बादल छाए रहे। यहां अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री रहा। दिन में गर्मी पड़ रही है। बादलों के कारण रात का तापमान भी बढ़ा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे।

ग्वालियर कितना गर्म

ग्वालियर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जबलपुर संभाग में बारिश

जबलपुर संभाग में कई स्थानों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्‍टि का असर दिखाई दिया। शहर में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बड़े शहरों में उज्जैन सबसे गर्म

उज्जैन में फरवरी के अंतिम सप्ताह में तेज गर्मी का अहसास होने लगा है। दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। यहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
edited by : Nrapendra Gupta
NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

LIVE: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अनिल अंबानी से पूछताछ

LIVE: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अनिल अंबानी से पूछताछLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से पूछताछ कर रही है। पल पल की जानकारी...

भोपाल की पहचान बड़े तालाब के संरक्षण के लिए एक्शन में प्रशासन, अतिक्रमण पर लाल निशान लगाने का अभियान शुरु

भोपाल की पहचान बड़े तालाब के संरक्षण के लिए एक्शन में प्रशासन, अतिक्रमण पर लाल निशान लगाने का अभियान शुरुराजधानी भोपाल की पहचान बड़े तालाब को अ्तिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर अभियान शुरु हो गया है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया और फुल टैंक लेवल के आसपास अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू करते हुए अवैध अतिक्रमण पर लाल निशान लगाना शुरु कर दिया

नेतन्याहू ने भारतीय कपड़े पहनकर पीएम मोदी को चौंकाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

नेतन्याहू ने भारतीय कपड़े पहनकर पीएम मोदी को चौंकाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियोModi Israel Visit 2026 : इजराइल दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होना है। इससे एक दिन पहले नेतन्याहू से पीएम मोदी के साथ डीनर के लिए भारतीय कपड़े पहनकर भारतीय प्रधानमंत्री को चौंका दिया

बरसाना लट्ठमार होली में बड़ा हादसा टला: भीड़ के दबाव से श्रद्धालु गिरे, पुलिस ने संभाली स्थिति

बरसाना लट्ठमार होली में बड़ा हादसा टला: भीड़ के दबाव से श्रद्धालु गिरे, पुलिस ने संभाली स्थितिMathura Holi : मथुरा की गली-गली में होली का धमाल दिखाई दे रहा है। होली महोत्सव में देश-विदेश से श्रृद्धालु आए हुए हैं। इसके चलते विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लट्ठमार होली में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज और हनुमान चालीसा पर विवाद क्यों

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज और हनुमान चालीसा पर विवाद क्योंLucknow University Lal Baradari Controversy : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय की एक जर्जर इमारत इन दिनों दो समुदायों के बीच विवाद की वजह बन गई है। इस परिसर में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।
