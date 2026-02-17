मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. जम्मू-कश्मीर न्यूज़
  4. kashmir dry weather rising temperature glacier risk
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: श्रीनगर , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (12:00 IST)

कश्मीर में सूखा और बढ़ती गर्मी का डबल खतरा, रिकॉर्ड तापमान और ग्लेशियर पिघलने की चेतावनी

glacier
Jammu Kashmir Weather : बर्फ और बारिश की कमीसे जूझ रहे कश्‍मीर के लिए एक और मुसीबत तेजी से बढ़ता तापमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फ या बारिश की अनुपस्थिति में कश्‍मीर में फूल जल्‍दी खिलेंगें और ग्‍लेशियर तेजी से पिघलेंगें क्‍योंकि तेज होती गर्मी का तापमान नया रिकार्ड बना सकता है।
 
दरअसल जम्मू कश्मीर में चल रहे सूखे के दौर में बाकी महीने बारिश या बर्फबारी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इससे बारिश में काफी कमी आने की संभावना है, जिससे मौसमी बारिश की कमी और बढ़ जाएगी।

कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग श्रीनगर के डायरेक्टर, डॉ. मुख्तार अहमद के अनुसार, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर मौसम ज्‍यादातर शांत रहेगा, सिवाय कुछ खास दिनों में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी के। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 फरवरी को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है।

18 से 24 फरवरी तक मौसम ज्‍यादातर सूखा रहने की संभावना है। जबकि 25 और 26 फरवरी को आसमान में हल्के से लेकर आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 27 और 28 फरवरी के बीच, मौसम में हल्के से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है, और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है, खासकर 28 फरवरी की शाम या रात में। इसी तरह से 1 और 2 मार्च के लिए, मौसम विभाग ने आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान लगाया है। ALSO READ: Weather Update : बदल रहा मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट
tulip

गर्मी में जल्दी फूल खिलने का खतरा

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि मौसम अच्छा रहने पर वे खेती का काम जारी रखें। उसने यह भी कहा कि आने वाले हफ्ते में इलाके के ज्यादातर हिस्सों में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है।
 
दिन का टेम्परेचर लगातार नार्मल से ऊपर रहने की उम्मीद है, और अगर चल रही गर्मी तेज होती है, तो कुछ तापमान रिकार्ड भी टूट सकते हैं। सर्दियों के आखिर में ऐसी गर्मी कई इलाकों में पेड़ों में जल्दी फूल खिलने का माहौल बना रही है। हालांकि, लंबे समय तक गर्मी में जल्दी फूल खिलने का खतरा रहता है।
 
अगर मार्च के दौरान ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इलाके पर असर डालता है, तो माहौल में अभी भी ठंड वापस आने की संभावना है। फूल खिलने के समय अचानक ठंड या देर से पाला पड़ने से फूलों और फल देने वाले पेड़ों को नुकसान हो सकता है, जिससे बागवानी पर असर पड़ सकता है।

तेजी से पिघलेगी बर्फ

मौसम विभाग कहता था कि इसके अलावा, ज्‍यादा तापमान से ग्लेशियर और बर्फ पिघलने की रफतार तेज हो सकती है, जिससे नदियों और झरनों में पानी का बहाव कुछ समय के लिए बढ़ सकता है। हालांकि इससे कुछ समय के लिए पानी का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन मार्च तक लगातार सूखे की स्थिति धान की खेती पर बुरा असर डाल सकती है, खासकर अगर बुआई से पहले के जरूरी समय में नदियों और झरनों से पानी का बहाव कम हो जाए।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
CBSE की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

और भी वीडियो देखें

Gold Silver Rates : सस्ता हुआ सोना चांदी, आपके शहर में क्या है दाम, क्या 1 लाख के नीचे आ सकता है गोल्ड?

Gold Silver Rates : सस्ता हुआ सोना चांदी, आपके शहर में क्या है दाम, क्या 1 लाख के नीचे आ सकता है गोल्ड?Gold Silver Price Today : सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह क्रूड के भावों में भारी कमी और निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते अंतरराष्‍ट्रीय बाजार से लेकर वायदा कारोबार (MCX) और सराफा बाजार तक सो‍ने चांदी की कीमतों में कमी दिखाई दी। ऐसे में निवेशकों में सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ महिनों में सोने के दाम गिरकर 1 लाख रुपए तक आ जाएंगे।

UP में सात फेरों के बाद दूल्हा निकला किन्नर, जैसे ही पता चला फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था

UP में सात फेरों के बाद दूल्हा निकला किन्नर, जैसे ही पता चला फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं थाइन दिनों अजीब वाकये सामने आ रहे हैं। यूपी के में एक शादी में सात फेरों के बाद पता चला कि दूल्‍हा तो किन्‍नर है। इसके बाद बाराती उल्‍टे पैर भाग गए। और फिर जो हुआ वो चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि दूल्‍हे की सचाई सामने आने के बाद दुल्‍हन के परिवार में मातम छा गया।

CBSE की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू

CBSE की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागूCBSE Board 10th-12th Exam 2026 : सीबीएसई बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इसमें देश-विदेश के लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने इस शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए 2 बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट में सुधार का मौका देना है।

कश्मीर में सूखा और बढ़ती गर्मी का डबल खतरा, रिकॉर्ड तापमान और ग्लेशियर पिघलने की चेतावनी

कश्मीर में सूखा और बढ़ती गर्मी का डबल खतरा, रिकॉर्ड तापमान और ग्लेशियर पिघलने की चेतावनीJammu Kashmir Weather : बर्फ और बारिश की कमीसे जूझ रहे कश्‍मीर के लिए एक और मुसीबत तेजी से बढ़ता तापमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फ या बारिश की अनुपस्थिति में कश्‍मीर में फूल जल्‍दी खिलेंगें और ग्‍लेशियर तेजी से पिघलेंगें क्‍योंकि तेज होती गर्मी का तापमान नया रिकार्ड बना सकता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत पहुंचे, मोदी से होगी हाई-लेवल बैठक, बड़ी रक्षा डील संभव

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत पहुंचे, मोदी से होगी हाई-लेवल बैठक, बड़ी रक्षा डील संभवफ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज सुबह 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को लेकर उत्साहित है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com