सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Who is Kuldeep Sengar, Supreme Court delivers a blow to former BJP MLA
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (13:59 IST)

कौन है कुलदीप सेंगर, भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

Who is Kuldeep Sengar
Unnao rape case: उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे और उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।
 
हाईकोर्ट के फैसले पर क्यों लगी रोक? : दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी थी। इसके पीछे कोर्ट ने सेंगर द्वारा काटी गई करीब साढ़े सात साल की सजा का हवाला दिया था।
 
हालांकि, CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह एक नाबालिग के साथ हुआ 'अत्यंत भयावह' अपराध है। पीड़िता की उम्र घटना के समय 16 साल से कम (15 साल 10 महीने) थी। हाईकोर्ट ने 'पॉक्सो एक्ट' (POCSO Act) और 'लोक सेवक' (Public Servant) की परिभाषा से जुड़े गंभीर कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया।
 
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठे हैं जिनका परीक्षण आवश्यक है। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि आमतौर पर जब किसी को जमानत दी जाती है, तो हम उसे सुने बिना रोक नहीं लगाते, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। आरोपी पहले से ही अन्य अपराधों में भी दोषी है।
 
पृष्ठभूमि: क्या था उन्नाव रेप केस?
  • 2017 : उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था।
  • 2019 : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
  • पिता की मौत : पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
  • एक्सीडेंट : 2019 में रायबरेली में पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच भी सीबीआई ने की थी।
जनता और पीड़िता का भरोसा : हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। पीड़िता की मां ने कहा था कि उन्हें सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है। आज के फैसले के बाद सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में यह चर्चा तेज है कि न्यायपालिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रसूखदार अपराधियों के लिए कानून में कोई ढील नहीं है।
 
कौन है कुलदीप सेंगर : कुलदीप सिंह सेंगर का उन्नाव जिले में काफी राजनीतिक रसूख रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई बार पार्टियां बदलीं, लेकिन हर बार चुनाव जीतने में सफल रहे। सेंगर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी, फिर वह बसपा (BSP) और सपा (SP) में भी रहे। अंत में, वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए। वह चार बार अलग-अलग विधानसभा सीटों से विधायक चुने गए। दुष्कर्म का मामला सामने आने और भारी सार्वजनिक आक्रोश के बाद, अगस्त 2019 में भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala   
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाबSalman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेशAn Indian man won a racial discrimination case : ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने अपने प्रबंधक पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप लगाने वाले एक भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजे के रूप में लगभग 67000 पाउंड यानी लगभग 81 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह फैसला कार्यस्थल पर नस्लीय दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय व्यक्ति को उनके श्रीलंकाई मूल के बॉस ने 'गंदा' और 'गुलाम' कहा था और छुट्टी के अनुरोधों में भेदभाव किया।

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीखShashi Tharoor News : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है उसमें तो बहुत सारे चीजे सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। उनके बारे (दिग्विजय सिंह) में आप उनसे ही पूछिए।

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजे

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजेRussia-Ukraine war News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को खारिज करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस निर्णायक युद्ध के जरिए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करेगा। सेना की वर्दी में नजर आए पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से पूरा करेगा।

और भी वीडियो देखें

शरद पवार को मुंबई में बड़ा डेंट: राखी जाधव का BJP में प्रवेश, BMC चुनाव से पहले बदले समीकरण

शरद पवार को मुंबई में बड़ा डेंट: राखी जाधव का BJP में प्रवेश, BMC चुनाव से पहले बदले समीकरणमुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव ने पार्टी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। पवार परिवार के संकट के समय उनके साथ मजबूती से खड़ी रहने वाली राखी जाधव का इस तरह पाला बदलना शरद पवार के लिए मुंबई में एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है।

तुम्हारे फूफा प्रेसिडेंट होंगे तो भी चालान तो कटेगा, IPS अनु बेनीवाल ने फिर दिखाया दबंग अंदाज, वीडियो वायरल

तुम्हारे फूफा प्रेसिडेंट होंगे तो भी चालान तो कटेगा, IPS अनु बेनीवाल ने फिर दिखाया दबंग अंदाज, वीडियो वायरलमध्‍यप्रदेश के ग्‍वालियर की दबंग लेडी आईपीएस एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार ग्‍वालियर की सडकों पर उन्‍होंने अपना सख्‍त अंदाज दिखाया है। दरअसल, एक कार चालक द्वारा अपने रिश्तेदारों के रसूख का हवाला देने पर अनु बेनीवाल ने जो कहा, उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोकSupreme Court on Aravalli : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़े फैसले में अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा संबंधी अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी प्रस्ताव रखा।

LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक

LIVE: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोकLatest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़े फैसले में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा संबंधी अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। पल पल की जानकारी...

कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाईKuldeep Senger News in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी गई है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com