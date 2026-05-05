उत्तर भारत में भारी बारिश और ओलावृष्टि, 5 डिग्री तक गिरा पारा; IMD का अलर्ट

Weather Update 5 May : पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में आंधी के साथ तेज बारिश से पंजाब समेत कई राज्यों में पारा 3 से 5 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग ने आज में कई राज्यों में आंधी, बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को भी उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने और 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर ओलावृष्‍टि भी हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ओले गिरे। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल , सिक्किम, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों, उप-हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया।

क्या है IMD का अलर्ट

IMD ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में 05 मई को कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली, 40–60 किमी/घंटा की तेज हवा तथा ओलावृष्टि की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर आज वर्षा, गरज-चमक, बिजली, 40–60 किमी/घंटा की तेज हवा के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 5 दिनों के दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली, 40–60 किमी/घंटा की तेज़ हवा तथा कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

इन राज्यों में गर्मी का असर

महाराष्‍ट्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और ओड़िसा में कई स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। देश में सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री तापमान विदर्भ के ब्रह्मापुरी में रहा। वर्धा, चंद्रपुर, आदिलाबाद, अकोला, नागपुर और खरगोन में पारा 43 डिग्री से ऊपर रहा। विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर बंद हुआ।

मध्यप्रदेश में कैसा है मौसम

सागर, श्योपुर, दमोह समेत कई स्थानों पर सोमवार को ओले गिरे। तेज आंधी के साथ बौछारे पड़ने से कई जिलों में तापमान गिर गया। हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का एक चक्रवात बना हुआ है। एक द्रौणिका हरियाणा से होकर राजस्थान और गुजरात की ओर जा रही है। अरब सागर से आ रही नर्म हवाओं की वजह से राज्य में बादल छाए हुए हैं। राज्य के 30 जिलों में आज भी आंधी और बारिश की संभावना है।

edited by : Nrapendra Gupta