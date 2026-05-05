Top News 5 May : बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई, तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय का राज

Top News 5 May : पश्चिम बंगाल में भाजपा को पहली बार बंपर जीत मिली है। ममता बनर्जी 15 साल से जारी राज खत्म हो गया। इतना ही नहीं सुवेंदु अधिकारी ने ममता को भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हरा दिया। हिमंता सरमा के नेतृत्व में पार्टी ने असम में जीत की हैट्रिक लगाई। इधर दक्षिण की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। सुपर स्टार विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़कर सत्ता का सफर तय किया तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ का जलवा रहा।

15 साल बाद खत्म हुआ ममता राज

असम में भाजपा की हैट्रिक

ALSO READ: Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा असम में जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रही। पार्टी ने 126 सदस्यीय विधानसभा में अपने दम पर 82 सीटें जीती हैं। उसने राज्य में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट गई। गौरव गोगोई और देवव्रत सैकिया जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा। यह राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है।

दक्षिण में बड़ा बदलाव

ट्रंप बोले- ईरान को दुनिया से मिटा देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में ईरान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे दुनिया से मिटा देंगे। ईरान ने उन जहाजों को निशाना बनाया जिन्हें अमेरिकी सेंट्रल कमांड 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत सुरक्षा दी जा रही थी।

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