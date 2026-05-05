मंगलवार, 5 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. election results 2026 bjp win west bengal vijay tvk tamil nadu trump iran warning
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली/वॉशिंगटन , मंगलवार, 5 मई 2026 (07:58 IST)

Top News 5 May : बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई, तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय का राज

mamta banrjee_shubendu adhikari
Top News 5 May : पश्चिम बंगाल में भाजपा को पहली बार बंपर जीत मिली है। ममता बनर्जी 15 साल से जारी राज खत्म हो गया। इतना ही नहीं सुवेंदु अधिकारी ने ममता को भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हरा दिया। हिमंता सरमा के नेतृत्व में पार्टी ने असम में जीत की हैट्रिक लगाई। इधर दक्षिण की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। सुपर स्टार विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़कर सत्ता का सफर तय किया तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ का जलवा रहा।
 

15 साल बाद खत्म हुआ ममता राज

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद वहां 15 साल से जारी ममता राज भी खत्म हो गया। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारीं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। शुभेंदु ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। चुनाव में ममता के 20 मंत्रियों को भी हाल का सामना करना पड़ा।अब सभी की नजरें इस बात पर है कि राज्य में भाजपा की कमान कौन संभालेगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे बड़ा दावा शुभेंदु अधिकारी का ही है। ALSO READ: Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदु
 

असम में भाजपा की हैट्रिक

हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा असम में जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रही। पार्टी ने 126 सदस्यीय विधानसभा में अपने दम पर 82 सीटें जीती हैं। उसने राज्य में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट गई। गौरव गोगोई और देवव्रत सैकिया जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा। यह राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। ALSO READ: Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें

 

दक्षिण में बड़ा बदलाव

तमिलनाडु में विजय की आंधी, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की पहली बार चुनाव में उतरी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) 107 सीटें जीतकर यहां सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। द्रमुक गठबंधन 74 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। इधर कांग्रेस को दक्षिण ने फिर सहारा दिया और उसके नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (UDF) ने केरल में वामपंथी दलों को करारी मात दी। यूडीएफ 99 सीटें जीतने में सफल रही। केरलम अब देश में कांग्रेस शासित चौथा राज्य हो जाएगा। माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को 35 सीटें मिलीं। पुड्‍डुचेरी में फिर रंगास्वामी की सरकार बनने जा रही है। ALSO READ: तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार
 

ट्रंप बोले- ईरान को दुनिया से मिटा देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में ईरान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे दुनिया से मिटा देंगे। ईरान ने उन जहाजों को निशाना बनाया जिन्हें अमेरिकी सेंट्रल कमांड 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत सुरक्षा दी जा रही थी।

 

मुंबई 7 विकेट से जीता

सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन की तूफानी पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 7 विकेट से हराया। इस जीत से मुंबई के 10 मैच में तीन जीत से छह अंक हो गए हैं और टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है। सुपर जाइंट्स की टीम लगातार छठी हार के बाद नौ मैच में चार अंक के साथ 10वें और अंतिम पायदान पर है। ALSO READ: रोहित रिकल्टन की आंधी में उड़ा लखनऊ, मुंबई 7 विकेट से जीता
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकट

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकटपश्चिम बंगाल के पानीहाटी विधानसभा सीट से रत्ना देबनाथ ने शानदार जीत दर्ज की है। आरजी कर केस की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ को कुल 87,977 वोट मिले और उन्होंने 28,836 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।

Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदु

Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदुभाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पांच साल पहले नंदीग्राम के राजनीतिक परिदृश्य की तरह ही एक नाटकीय और महत्वपूर्ण मुकाबले में, सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में हराकर तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। चुनाव आयोग के अनुसार अधिकारी ने 15,105 मतों के अंतर से जीत हासिल की। यह एक आश्चर्यजनक उलटफेर है क्योंकि बनर्जी शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए थीं।

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातेंप्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा- बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पढ़िए कार्यकर्ताओं को संबोधन की 10 खास बातें-

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हारMK Stalin also lost election : तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। DMK प्रमुख स्टालिन उत्तरी चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के सीनियर नेता वीएस बाबू से 8795 वोटों से हार गए हैं। वीएस बाबू को 82997 वोट मिले जबकि स्टालिन को 74202 वोट मिले। यह सीट स्टालिन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे।

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की रोते हुए एक तस्‍वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। यह तस्‍वीर बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सामने आई है। कैलाश भावुक होकर रो रहे हैं। दरअसल, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा की दो-तिहाई बहुमत से जीत को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तोहफा बताते हुए भावुक हो गए।

और भी वीडियो देखें

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकट

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकटपश्चिम बंगाल के पानीहाटी विधानसभा सीट से रत्ना देबनाथ ने शानदार जीत दर्ज की है। आरजी कर केस की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ को कुल 87,977 वोट मिले और उन्होंने 28,836 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।

योगी सरकार में बढ़ी आस्था की रौनक, काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

योगी सरकार में बढ़ी आस्था की रौनक, काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शनKashi Vishwanath Temple : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिल रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या है। मार्च में यहां करीब 65 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह न केवल प्रदेश में बढ़ती आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार द्वारा विकसित की गई बेहतर व्यवस्थाओं का भी प्रमाण है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के बाद मंदिर परिसर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है।

चुराए गए बंगाल और असम चुनाव, 100 से ज्यादा सीटें छीनी गई, राहुल गांधी का बड़ा आरोप

चुराए गए बंगाल और असम चुनाव, 100 से ज्यादा सीटें छीनी गई, राहुल गांधी का बड़ा आरोपकांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि असम और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों को भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से 'चुरा लिया'। राहुल गांधी ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों से सहमत हैं और दावा किया कि राज्य में '100 से ज्यादा सीटें छीनी गईं'। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ळ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि असम और बंगाल चुनावों में भाजपा ने चुनाव आयोग की सहायता से जीत हासिल की।

प्रतिकूल मौसम में आमजन के बीच रहें अधिकारी, तत्काल मदद उपलब्ध कराएं: योगी आदित्यनाथ

प्रतिकूल मौसम में आमजन के बीच रहें अधिकारी, तत्काल मदद उपलब्ध कराएं: योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हुई आंधी-बारिश व विपरीत मौसम की स्थितियों को देखते आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए हैं। सीएम ने मौसम से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी मशीनरी सक्रिय रहे, हर हाल में प्रयास करें कि विपरीत मौसम का न्यूनतम असर हो। जनहानि, पशुहानि, घायलों व आपदा प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं नहीं होनी चाहिए।

बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित-समृद्ध-सशक्त भारत बनाएं : योगी आदित्यनाथ

बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित-समृद्ध-सशक्त भारत बनाएं : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से पहुंचे फरियादियों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि सरकार हर उचित समस्या का समाधान कराएगी। जनता दर्शन में माता-पिता के साथ आए बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। शिक्षित बच्चा ही समृद्ध भारत का निर्माण करेगा। अवैध कब्जे की शिकायत पर मुख्यमंत्री सख्त हो गए, उन्होंने तत्काल जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com