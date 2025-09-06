शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. trump modi friendship amid india us tariff tensions
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (10:34 IST)

ट्रंप ने याद दिलाई दोस्ती तो क्या बोले पीएम मोदी?

भारत अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्ती की याद दिलाई। मोदी ने भी इसका सकारात्मक जवाब दिया।

Modi Trump Friendship
Modi Trump Friendship : टैरिफ को लेकर भारत से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्ती याद दिलाई। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं।
 
भारत-अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।'

पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा रद्द : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ पर लगाए जाने से नाराज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्‍ट्र के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ALSO READ: अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषण
 
दोस्ती पर क्या बोले थे ट्रंप : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में कहा था कि वे मोदी के दोस्त बने रहेंगे। मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। ALSO READ: भारत की रूस और चीन बढ़ती दोस्ती से टेंशन में ट्रंप, कहा मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे
 
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के कुछ ही महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिल रहा है। कभी 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे आयोजनों से परवान चढ़ी मोदी और ट्रंप की दोस्ती अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। मौजूदा हालात में दोनों नेताओं के बीच विश्वास की कमी साफ दिख रही है।
 
ट्रंप टैरिफ की वजह से मोदी की चीन और रूस के करीबी बढ़ती नजर आ रही है। भारत, चीन और रूस के एक साथ ट्रंप की नीतियों का विरोध करने से अमेरिकी राष्‍ट्रपति में भी घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। 
edited by : Nrapendra Gupta  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: ट्रंप ने कहा बने रहेंगे दोस्त, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्‍ट्रप‍ति को दिया यह जवाब

LIVE: ट्रंप ने कहा बने रहेंगे दोस्त, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्‍ट्रप‍ति को दिया यह जवाबLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे दोनों बने रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। पल पल की जानकारी...

अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषण

अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषणModi cancles US Visit : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज है। उन्होंने इस माह होने वाले अपने अमेरिकी दौरे को भी रद्द कर दिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका जाएंगे और संयुक्त राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे।

भारत की रूस और चीन बढ़ती दोस्ती से टेंशन में ट्रंप, कहा मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे

भारत की रूस और चीन बढ़ती दोस्ती से टेंशन में ट्रंप, कहा मोदी हमेशा दोस्त रहेंगेModi Trump Friendship : भारत की चीन और रूस से बढ़ती करीबी ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े कर दिए हैं। उन्हें एक बार फिर अपने पुराने दोस्त नरेंद्र मोदी की याद सताने लगी है। उन्होंने कहा कि वे मोदी के दोस्त बने रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है।

क्या चीन के जरूरत से ज्यादा करीब जा रहा है भारत

क्या चीन के जरूरत से ज्यादा करीब जा रहा है भारतIndia China Relation : भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही हैं। खासकर, उनकी वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा हो रही है, जिसमें वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हंसते हुए बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह भारत, चीन और रूस के एकजुट होने का संकेत है।

दिल्ली की अदालत का अहम फैसला, व्यभिचार में रह रही पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं

दिल्ली की अदालत का अहम फैसला, व्यभिचार में रह रही पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहींHusband-wife dispute case : दिल्ली की एक अदालत ने एक तलाकशुदा महिला की वित्तीय सहायता की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार में रह रही पत्नी अपने पति से किसी भी तरह का गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। अदालत ने 20 अगस्त के आदेश में कहा कि दूसरी अदालत ने मई में दंपति को इस आधार पर तलाक दे दिया था कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी तथा वह विवाह के दौरान पति के प्रति वफादार नहीं थी।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com