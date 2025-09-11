गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (20:30 IST)

काठमांडू जाने वाली SpiceJet उड़ान आग लगने की आशंका के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटी

स्पाइसजेट के काठमांडू जाने वाले एक विमान के पिछले हिस्से (टेलपाइप) में गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर आग लगने की आशंका के बाद उसे वापस ‘बे’ पर लौटा दिया गया। हवाई अड्डे पर विमानों को जहां खड़ा किया जाता है, उसे ‘बे’’ कहते हैं।
विमानन कंपनी ने कहा कि विमान की विस्तृत इंजीनियरिंग जांच की गई और कोई असामान्य बात नहीं मिली। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24डॉटकॉम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ान संख्या एसजी041 का संचालन बोइंग 737-8 विमान से किया जा रहा था।
सूत्रों के अनुसार सुबह रवाना होने वाली यह उड़ान चार घंटे से अधिक की देरी से रवाना हुई। विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि 11 सितंबर, 2025 को, दिल्ली से काठमांडू जाने वाला स्पाइसजेट विमान, जमीन पर मौजूद एक अन्य विमान द्वारा टेलपाइप में आग लगने की आशंका जताए जाने के बाद, बे पर लौट आया। कॉकपिट में कोई चेतावनी या संकेत नहीं देखे गए, लेकिन पायलट ने एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर वापस लौटने का फैसला किया।
कंपनी ने बताया कि विमान के पिछले हिस्से की गहन जांच की गयी और कोई असामान्य बात नहीं मिली। विमान को परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है और यह शीघ्र ही उड़ान भरेगा। विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकी

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकीचीन की हाओ यांकी एक बार फिर से चर्चा में हैं। नेपाल में हुई हिंसा और तख्‍तापलट के बाद उनका नाम फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानते हैं कौन हैं हाओ यांकी जो पहले नेपाल की राजदूत रह चुकी हैं। एक समय में चीनी नाक-नक्‍श वाली एक महिला लाल रंग के लहंगा-चोली पहने इस नेपाली गाने पर खूब नाचती थिरकती नजर आई थी। यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत रह चुकी हैं। नाम है होउ यांकी।

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंधGen Z protests in Nepal: नेपाल में तख्तापलट के पीछे यूं तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई कहानी वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है। यह नाम है नेपाल के पूर्व राज परिवार के सदस्य 'युवराज' हृदयेन्द्र शाह का।

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएट

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएटAI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। काम आसान होने के साथ ही रोचक भी हुआ है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर Ghibli स्टाइल फोटो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। अब nano banana 3d figurines वायरल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आखिर है यह क्या और लोगों में इसे लेकर इतनी दिवानगी क्यों है।

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणितऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी।

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

संकटग्रस्त अफ़ग़ानिस्तान में भूकम्प से बिगड़े हालात, राहत के लिए सहायता अपील

संकटग्रस्त अफ़ग़ानिस्तान में भूकम्प से बिगड़े हालात, राहत के लिए सहायता अपीलEarthquake in Afghanistan: अफ़ग़ानिस्तान पहले से ही एक गम्भीर मानवीय संकट से जूझ रहा है और हाल ही में आए भूकम्प के बाद, परिस्थितियों के और बिगड़ने की आशंका है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने आगाह किया कि देश में खाद्य असुरक्षा व कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या में उछाल आया है, मगर सहायता धनराशि की कमी की वजह से, उन तक राहत पहुँचाना कठिन साबित हो रहा है।

धधकते युद्धों और भू-राजनैतिक तनावों के बीच, वैश्विक सैन्य ख़र्च रिकॉर्ड स्तर पर

धधकते युद्धों और भू-राजनैतिक तनावों के बीच, वैश्विक सैन्य ख़र्च रिकॉर्ड स्तर परWorld military spending at record level: विश्व भर में, सैन्य बलों व शस्त्रों पर किए जाने वाला कुल ख़र्च, पिछले साल अभूतपूर्व ढंग से 2700 अरब डॉलर के आंकड़े को छू गया। यूएन महासचिव ने गहन रूप धारण कर रहे युद्धों और गहराते भू-राजनैतिक तनावों के बीच, बढ़ते सैन्य व्यय और उससे उपजने वाले ख़तरों पर चिन्ता जताई है।

नेपाल संकट : राजनैतिक उथलपुथल के बीच, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना तैनात

नेपाल संकट : राजनैतिक उथलपुथल के बीच, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना तैनातViolent demonstrations in Nepal: नेपाल में भ्रष्टाचार के विरोध में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में मृतक संख्या 30 हो गई है। देश में तेज़ी से बदले घटनाक्रम में, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य मंत्रियों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और गहरी राजनैतिक अनिश्चितता व्याप्त है।

ग़ाज़ा: इसराइली कार्रवाई में तेज़ी, पश्चिमी तट के हिस्से को जबरन हड़पने की आशंका पर चिन्ता

ग़ाज़ा: इसराइली कार्रवाई में तेज़ी, पश्चिमी तट के हिस्से को जबरन हड़पने की आशंका पर चिन्ताIsraeli action in Gaza: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने उत्तरी ग़ाज़ा में इसराइली सैन्य अभियान में आई तेज़ी पर गहरी चिन्ता जताई है और पश्चिमी तट के हिस्सों को जबरन हड़पने की किसी भी कोशिश के विरुद्ध चेतावनी जारी की है।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
