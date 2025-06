मोदी सरकार के राज में भारत रक्षा क्षेत्र में हुआ आत्मनिर्भर, राजनाथ सिंह ने गिनाईं उपलब्धियां सिंह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी रेखांकित किया कि इन वर्षों का उत्सव भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक वैश्विक नेतृत्व की दिशा में प्रगति के प्रति सम्मान को दर्शाता है

India became self-reliant in the defense sector: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व के 11 वर्षों के दौरान भारत का रक्षा क्षेत्र (defense sector) बड़े पैमाने पर आयात-आधारित मॉडल से विश्वसनीय वैश्विक निर्यातक (Global Exporter) के रूप में तब्दील हो गया है।





देश को वैश्विक निर्यातक के रूप में तब्दील किया : उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2014-15 में 1,940 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए का हो गया। सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, पहले स्वदेशी बहु-उद्देश्यीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'एलसीएच प्रचंड' और देश की मिसाइल क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला।





100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात किए : उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया' से प्रेरित इस यात्रा ने 100 से अधिक देशों को एलसीएच प्रचंड, तेजस लड़ाकू जेट, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन जैसे स्वदेशी मील के पत्थर का रिकॉर्ड उच्च रक्षा निर्यात करने के साथ ही बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने वाले रक्षा गलियारों का निर्माण किया है।

हम रक्षा शक्ति के 11 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे : रक्षामंत्री ने कहा कि हम रक्षा शक्ति के 11 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और हम शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा रणनीतिक वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत की प्रगति का सम्मान करते हैं। सिंह ने एक अन्य पोस्ट में 'आत्मनिर्भर रक्षा: कल के भारत को मजबूत बनाना' शीर्षक से एक वीडियो साझा किया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, विभिन्न सैन्य अभ्यास, सैनिकों की गश्त, पूर्वोत्तर में उग्रवाद के मामलों में कमी और सशस्त्र बलों में 'नारी शक्ति' सहित भारत के आतंकवादरोधी रुख को दर्शाया गया है।

उन्होंने कहा कि रक्षाशक्ति के 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मजबूत सीमाएं, आधुनिक सशस्त्र बल, स्वदेशी अस्त्र, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास सामने आया है। आत्मनिर्भरता की ओर एक गौरवपूर्ण कदम। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह पिछले साल 9 जून को हुआ था।(भाषा)

