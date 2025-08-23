शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. mous worth 56 thousand 414 crores in mp mining conclave 2.0 in katni
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :कटनी , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (21:40 IST)

MP में मिला खनिजों का खजाना, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुए 56 हजार 414 करोड़ के MOU, क्या बोले CM डॉ. यादव

Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। राज्य को आज खनिज में 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ युवाओं-महिलाओं और गरीब वर्ग को रोजगार मिलेगा। दरअसल, कटनी में 'मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0' का आयोजन किया गया। इसमें करीब 2 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खनिज के मामले में मध्यप्रदेश की देश में अलग पहचान है।
प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। हम सरकार के गठन के साथ ही इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक हम संभाग स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे थे, भविष्य में जिले की प्रकृति के हिसाब से जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। कॉन्क्लेव में राज्य शासन ने क्रिटिकल मिनरल की खोज, प्रसंस्करण और संवर्धन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया। शासन ने खनन क्षेत्र में आर्टिफियल इंटेलीजेन्स, आईओटी, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग के उपयोग के मद्देनजर धनबाद की टेक्समिन आईएसएम के साथ भी एमओयू किया। इसी तरह खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए राज्य शासन ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के साथ भी एमओयू साइन किए।
 
कॉन्क्लेव के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि खनिज साधन विभाग ‌द्वारा आज "मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी" का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले और प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण पहल है। इस आयोजन में निवेशकों ने खनन क्षेत्र में 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। यह आयोजन प्रदेश में खनिजों की नवीन संभावनाओं को जानने के लिए सफल आयोजन है। खनिज अन्वेषण और पूर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक से सभी उ‌द्द्मियों को अवगत कराने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। खनन क्षेत्र के उ‌द्द्मियों, खनन क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाओं, खनन विशेषज्ञों, भारत सरकार के खनन क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम और राज्य शासन के मध्य सामंजस्य के लिए प्रभावी वातावरण तैयार करने में यह आयोजन सफल हुआ।
 
खनिज को लेकर प्रसिद्ध है कटनी
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कटनी जिला विविध खनिजों के दोहन और खनिज आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन में प्रदेश के खनिज उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया। इससे कटनी जिले में उपलब्ध खनिज संपदा को प्रदेश में नया मंच मिला है। इस क्षेत्र में चूनापत्थर आधारित सीमेंट उ‌द्योग, डोलोमाईट से निर्मित पुट्टी प्लांट, मार्बल, क्ले से बनने वाली अग्निसह ब्रिक्स और बॉक्साईट खनिज पर आधारित विभिन्न उ‌द्योग स्थापित हैं। भविष्य में और औ‌द्योगिक इकाईयों की प्रचुर संभावनाएं हैं। 
एमपी में व्यापार के लिए सबकुछ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिनरी लीडर हैं। उन्होंने गुजरात से विकास का परिदृश्य तैयार किया। उन्होंने किसानों-युवाओं-महिलाओं की जिंदगी बेहतर की। हम सब गुजरात के विकास मॉडल को जानते हैं। रतन टाटा ने लखटकिया कार का सपना देखा। उनकी उत्कृष्ट सोच थी कि जो परिवार बाइक पर जा रहा है, उसे अगर उतने ही रुपए में कार मिल जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। इसी तरह की सोच हमारी भी है। हमारी संस्कृति जीओ और जीने दो की है। आज व्यापार अहम हो गया है। चारों ओर व्यापार की ही बात हो रही है। ब्रिटिश साम्राज्य भी यहां व्यापार ही करने आया था।

अंग्रेजों ने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया और गुलाम बना लिया। लेकिन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। उद्यमशील लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं।  उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। युवाओं, खासकर महिलाओं को घर चलाने में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए हमने सरकार बनते ही तय किया कि औद्योगीकरण को मजबूत किया जाएगा। मध्यप्रदेश में किसी बात की कमी नहीं। पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, आने-जाने के लिए अच्छी सड़के हैं। आने वाले दिनों में यहां एयर कार्गो भी बनने जा रहा है। 
 
जनता के कल्याण के लिए काम कर रही सरकार
कटनी में खनिज का भंडार है। अब तो प्रदेश में क्रिटिकल और माइनर मेटल भी मिल रहे हैं। पन्ना में हीरे मिलते हैं, तो कटनी में भी सोना मिल सकता है। राज्य सरकार ने सभी सेक्टरों के विकास के लिए पारदर्शी नीतियां लागू की हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पहले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। उसके बाद अब हम सेक्टर आधारित आयोजन कर रहे हैं। 27 अगस्त को उज्जैन में स्प्रिरीचुअल कॉन्क्लेव और 31 अगस्त को ग्वालियर में टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित करेंगे। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। जब भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा तब तक प्रदेश की परिस्थिति बदल जाएगी। राज्य सरकार ने कुशल युवाओं के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। कटनी को 25 अगस्त को बड़ी सौगात मिलने वाली है।

प्रदेश में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों के साथ अस्पताल शुरू किए जा रहे हैं। कॉलेज खोलने पर 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन देंगे। 25 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए एमओयू करेंगे। प्रदेश सरकार ने श्रम कानून में बदलाव करते हुए महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। प्रदेश सरकार की नीतियों से आज दूसरे राज्य भी सीख ले रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का नंबर-1 राज्य बने, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध् प्रदेश में हर प्रकार की अनुकूलता है। एमपी देश का दिल है और पाक साफ है। उद्योगपति सीमा पर तैनात जवान और खेत में काम कर रहे किसान की तरह हैं। वे उद्योग स्थापित कर कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कई घरों को रौशन करते हैं।
 
इनके बीच हुए एमओयू
कार्यक्रम में राज्य शासन ने क्रिटिकल मिनरल की खोज, प्रसंस्करण और संवर्धन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया। शासन ने खनन क्षेत्र में आर्टिफियल इंटेलीजेन्स, आईओटी, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग के उपयोग के मद्देनजर धनबाद की टेक्समिन आईएसएम के साथ भी एमओयू किया। इसी तरह खनिज अन्वेषण अनुसंधान के लिए राज्य शासन ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के साथ भी एमओयू साइन किए। 
एमपी में मिलते हैं सारे खनिज
प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती हीरे के साथ सोना भी उगलती है। प्रदेश देश में ऐसा इकलौता राज्य है, जहां हर तरह के खनिज उपलब्ध हैं। कॉपर में सबसे अधिक उत्पादन, लाइमस्टोन और हीरा उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। कई खनिज की उपलब्धता उच्च श्रेणी में है। प्रदेश के हर जिले में कोई न कोई खनिज जरूर मिलता है। शहडोल में कोल, बॉक्साइड है, छिंदवाड़ा में कोल और बैतूल में ग्रेफाइट है। खनिजों के दोहन के लिए आवश्यक अधोसंरचना की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। प्रदेश के इंस्टीट्यूट से हर साल 1 लाख बच्चे पढ़कर निकलते हैं। प्रदेश में बिजली सरप्लस है और पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश में ईंधन के लिए पेट्रोलियम और गैस के 12 ब्लॉक चिह्नित किए हैं। कोल बेस्ड मीथेन 37 प्रतिशत मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। खनन क्षेत्र के बेहतर दोहन के लिए सरकार और कंपनियों की अहम भूमिका है। जबलपुर में गोल्ड का भंडार मिला है। ग्रेफाइट सहित 30 क्रिटिकल एलिमेंट, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक बेल्ट चिह्नित की गई है। प्रदेश में खनिज संपदा का देश में सबसे अधिक खनन हो रहा है। देश के दिल मध्य प्रदेश आइए, यहां आपको सोना और हीरे के साथ बहुत कुछ मिलेगा।
 
सारे वादे पूरे करती है एमपी सरकार
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक लैंडबैंक है। यहां बिजली सरप्लस है, जिसका 20 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी से आता है। हम 2030 तक एनर्जी बॉस्केट में 50 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी शामिल करेंगे। प्रदेश में कुशल और सस्ती दरों पर श्रमिक उपलब्ध हैं। 5100 करोड़ से अधिक का निवेश प्रोत्साहन दिया है। राज्य सरकार निवेशकों से किए सभी वादे पूरे करती है। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, एक और नया बनेगा। कटनी में मल्टी मॉडल इंडस्ट्रियल डिपो बनाने जा रहा है।

5 हजार से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने फरवरी में 18 नई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी लागू की थी। सरकार जमीन पर इकाई स्थापित करने पर उद्योगों को 40 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में ट्रेड एग्रीमेंट के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया है। कोई भी निवेशक 30 दिन में प्रदेश में उद्योग शुरू कर सकता है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश जन विश्वास बिल पेश किया है। प्रदेश की जनता को सरकार पर भरोसा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेशभर में अलग-अलग सेक्टर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई हैं। जीआईएस में 30.77 लाख करोड़ के निवेश आए। उसके बाद 1 लाख करोड़ का निवेश अलग-अलग कार्यक्रमों में मिल चुका है। मध् प्रदेश देश का दिल है और यह बहुत बड़ा है।
 
उद्योगपतियों ने क्या कहा
माइनवेयर एडवायजर के एमडी कौशिक बोस ने कहा कि हमारी कंपनी मैकेनाइज माइनिंग करती है। हमारा राज्य में 450 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। हम प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि तांबा एक सात्विक धातु है। भारत में तांबे के उपयोग का प्राचीन इतिहास रहा है। हमारी 12 मिलियन टन तांबा उत्पादन क्षमता में 5 टन मलजखंड खदान से आएगा। कंपनी ने 32 टन कॉपर राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सहयोग से मध्यप्रदेश को तांबा उत्पादन में अग्रणी बनाएंगे।
 
कॉन्क्लेव में कौन-कौन हुए शामिल
इस आयोजन में लगभग 2 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें विषय विशेषज्ञ, खनिज उद्यमी, निवेशक और भारत सरकार के संस्थान कोल इंडिया लिमिटेड, मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, हिन्दस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, टेक्समिन आईएसएम शामिल थे। निवेशकों ने भविष्य में खनन और खनिज आधारित उ‌द्योगों में निवेश की रुचि दिखाई। 
 
इनके साथ हुई वन-टू-वन और वर्चुअल मीटिंग
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंघल विजनेस के सौरभ जैन, विनमीर रिसोर्सेस के गोविंद ए. शोरेवाला, रमनीक पावर एंड एलॉयएस के हर्ष त्रिवेदी-निश्चल त्रिवेदी, माइनवेयर एडवायजर के कौशिक बोस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के संजीव कुमार सिंह, महाकौशल रिफ्रेक्ट्रीज के मयंक गुगलिया से वन-टू-वन मीटिंग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजीव मुंद्रा (कोलकाता), जेपी अग्रवाल (श्रीलंका से), विवेक भाटिया (दिल्ली), वी. साईंराम (कोचीन), थॉमस चेरियन (हैदराबाद) से उनकी निवेश योजनाओं एवं अनुभव को लेकर वर्चुअल संवाद किया।

उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए कहा कि हम एक से डेढ़ साल में प्रदेश में इकाई स्थापित कर पा रहे हैं। यह अन्य किसी राज्य में संभव नहीं है। विवेक भाटिया ने कहा कि भारत में मध्य प्रदेश को बिल्कुल अलग तरह से देखा जा रहा है। सीआईआई से जुड़ी 100 से अधिक माइनिंग कंपनियां मध्यप्रदेश के खनन क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। बीना रिफाइनरीज सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश बढ़ाना चाहती हैं।

वी. साईंराम ने कहा कि हमारी कंपनी कोल इंडिया का 18 प्रतिशत कोल प्रोडक्शन कर रही है। सिंगरौली कोल प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र है। केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग केंद्रित नीतियों के बल पर हमें केवल 55 दिनों फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है। थॉमस चेरियन ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स देश के लिए महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आदित्य बिरला ग्रुप सरकार के साथ कार्य करने के लिए तैयार है।  Edited by : Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
स्पाइडरमैन बना युवक, घंटाघर पर चढ़कर किया स्टंट, वीडियो वायरल

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्तिआंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का था

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का थाविपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा- भारत में लोकतंत्र का अभाव, संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIR

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIRTejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे।

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदो

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदोForeign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता।

और भी वीडियो देखें

MP में मिला खनिजों का खजाना, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुए 56 हजार 414 करोड़ के MOU, क्या बोले CM डॉ. यादव

MP में मिला खनिजों का खजाना, माइनिंग कॉन्क्लेव में हुए 56 हजार 414 करोड़ के MOU, क्या बोले CM डॉ. यादवमध्यप्रदेश के लिए 23 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। राज्य को आज खनिज में 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ युवाओं-महिलाओं और गरीब वर्ग को रोजगार मिलेगा। दरअसल, कटनी में 'मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0' का आयोजन किया गया।

पंजाब के CM भगवंत मान तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

पंजाब के CM भगवंत मान तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि होंगेChief Minister Bhagwant Singh Mann News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद विल्सन ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से इस विशेष समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

किशोरी के भाई ने पहले छात्र को समझाया, न मानने पर कर दी हत्या

किशोरी के भाई ने पहले छात्र को समझाया, न मानने पर कर दी हत्याKanpur dehat Crime News : पनकी थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा के छात्र कुलदीप निषाद (16) की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्याकांड की जड़ प्रेम प्रसंग से जुड़ी निकली। कुलदीप हंस विद्या मंदिर में पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ कैंब्रिज चौराहे पर पानी बताशे का ठेला भी लगाता था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों पवन, नवीन और कौशल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्तिआंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।

डॉक्टरों ने चेताया, भारत में इन बीमारियों के बढ़ रहे मरीज

डॉक्टरों ने चेताया, भारत में इन बीमारियों के बढ़ रहे मरीजDoctors warned about health : पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टरों के एक समूह ने कहा कि भारत स्वास्थ्य संकट के कगार पर खड़ा है, जहां मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी गैर-संक्रामक बीमारियां (NCD) महामारी के स्तर पर पहुंच रही हैं। डॉक्टरों ने चेताया कि तत्काल कार्रवाई के बिना, भारत इस एनसीडी महामारी से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। सर गंगाराम अस्पताल के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डीएस राणा ने सार्वभौमिक पहुंच और नैतिक विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com