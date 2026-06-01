Top News : महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर; RCB ने फिर जीता IPL खिताब, शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार आज

Top News : जून के पहले दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा कर दिया। बेंगलुरू ने लगातार दूसरी बार जीता आईपीएल खिताब। आज सुबह 11 बजे होगा शुभेंदू सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार, 35 नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। 1 जून की बड़ी खबरें :

महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर

बैंगलूरू ने लगातार दूसरी बार जीता IPL

शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। आज सुबह 11 बजे 35 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लगभग 3 सप्ताह बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा।

अमेरिका ईरान समझौता फिर अटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते के मसौदे को वापस भेजकर उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव करने को कहा है... उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर और अधिक सख्त शर्तें जोड़ने की मांग की है।

ईरानी राष्‍ट्रपति पेजेशकियन ने नहीं दिया इस्तीफा

ईरान ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के इस्तीफा संबंधी खबरों का खंडन किया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस्तीफा नहीं दिया है और वे अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इस्तीफे की खबरे 'झूठी' है और मीडिया की चालबाजी का हिस्सा है।

edited by : Nrapendra Gupta