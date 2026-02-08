रविवार, 8 फ़रवरी 2026
  4. Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (23:51 IST)

प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा हुआ पूरा, दोनों देशों ने इन समझौतों पर लगाई मुहर

Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia
Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई ऐतिहासिक वार्ता के बाद कई समझौतों पर मुहर लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल के अनुसार, ये समझौते न केवल व्यापार और तकनीक, बल्कि आम लोगों की सहूलियत और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर किए गए हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत को अहम व्यापारिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया।

खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई ऐतिहासिक वार्ता के बाद कई समझौतों पर मुहर लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल के अनुसार, ये समझौते न केवल व्यापार और तकनीक, बल्कि आम लोगों की सहूलियत और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर किए गए हैं।
मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत को अहम व्यापारिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को रक्षा, उर्जा, व्यापार, मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर जैसे अहम सेक्टरों में मजबूती से विस्तार देने की घोषणा की है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने कठोर शब्दों में आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-मलेशिया संबंधों को विशेष बताते हुए कहा, हम रणनीतिक विश्वास के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा साझेदारी को भी आगे बढाएंगे। द्विपक्षीय व्यापार के लिए आपसी मुद्राओं रुपए-रिंगिट के उपयोग के फैसले को भी मलेशियाई प्रधानमंत्री ने उल्लेखनीय बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया के समर्थन की बात दोहराई।

इस तरह दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिन्हें द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। उन्होंने मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी को दोनों देशों के रिश्तों की बड़ी ताकत बताया और तमिल भाषा व संस्कृति की वैश्विक पहचान का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबार को आसान बनाने के लिए भारत में हुए सुधारों और स्थिर नीति माहौल की जानकारी देते हुए मलेशियाई कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में मौके तलाशने का न्योता दिया।
RSS शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मोहन भागवत का बेबाक बयान, अंग्रेजी, UCC और AI पर खुलकर रखा पक्ष

RSS शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मोहन भागवत का बेबाक बयान, अंग्रेजी, UCC और AI पर खुलकर रखा पक्षराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने रविवार को अपने पद से रिटायरमेंट और संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ी बात कही। मुंबई में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने स्पष्ट किया कि वे पद के मोह में नहीं हैं और संगठन के आदेश पर ही काम कर रहे हैं।

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?Asaduddin Owaisi took a dig at Himanta Biswa Sarma : तेलंगाना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत को 2 रुपए की पेशकश कर उनका मजाक उड़ाया। ओवैसी ने 4 रुपए वाले बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने सरमा की 'मियां मुस्लिम' टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुस्लिम ऑटो चालकों को कम किराया देने की बात करते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तुम्हें ये 2 रुपए दे रहा हूं, क्या तुम इसे लोगे?

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोल

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोलyogendra yadav decodes india us trade deal: सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंडो-यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है।

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?देश में सहकारिता के आधार पर पहली कैब सर्विस भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आम लोगों को महंगे किराए से राहत दिलाने और ड्राइवरों की आय बढ़ाने के मकसद से शुरू यह सेवा कितना कारगर होगी?

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...Delhi Janakpuri Bike Accident Case : पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने हादसे को लेकर दिल्‍ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल ने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है। उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी फिर एक युवा की जान ले गई।

एआई के ज़रिए बच्चों की 'डीपफ़ेक' यौन सामग्री में उछाल, UNICEF की चेतावनी

एआई के ज़रिए बच्चों की 'डीपफ़ेक' यौन सामग्री में उछाल, UNICEF की चेतावनीसंयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के ज़रिए तैयार की जा रही बच्चों की यौन तस्वीरों, उन्हें साझा किए जाने के मामलों में आए तेज़ उछाल पर गहरी चिंता जताई है और इस पर लगाम कसने के लिए ठोस सुरक्षा उपायों की मांग की है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जिनमें बच्चों की तस्वीरों में छेड़छाड़ के ज़रिए उन्हें यौन रूप (sexualized) में पेश किया गया।

चीन को लेकर बड़ा खुलासा, गलवान झड़प के बाद किया था परमाणु टेस्‍ट, अमेरिका के दावे पर भड़का China

चीन को लेकर बड़ा खुलासा, गलवान झड़प के बाद किया था परमाणु टेस्‍ट, अमेरिका के दावे पर भड़का ChinaBig revelation by US regarding China : अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डीनैनो ने चीन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ हुए हिंसक संघर्ष के महज एक हफ्ते बाद एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें झूठा नैरेटिव करार दिया।

देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा... भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल

देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा... भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयलIndia-America Trade Deal News : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में किसानों के लिए सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गोयल ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने इस समझौते में अपनी संप्रभुता से समझौता किया है। गोयल ने कहा कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।गोयल ने कहा कि कृषि के मामले में भारत के किसानों और उत्पादकों के हितों का 100 फीसदी ध्यान रखा गया है।

अखिलेश यादव ने SIR पर उठाए सवाल, बोले- फॉर्म-7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग, लोकतंत्र को खत्‍म कर रही BJP

अखिलेश यादव ने SIR पर उठाए सवाल, बोले- फॉर्म-7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग, लोकतंत्र को खत्‍म कर रही BJPAkhilesh Yadav raised questions about SIR : अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फार्म 7 का दुरुपयोग करते हुए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश ने मांग की है कि चुनाव आयोग फार्म-7 भरवाना बंद कर दे। अखिलेश ने कहा कि नंदलाल अंगूठा टेक हैं। वह साइन नहीं कर पाते, लेकिन उनके फार्म 7 पर हस्‍ताक्षर हैं। यह कैसे संभव हुआ?

PM मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता : योगी आदित्यनाथ

PM मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : भारत-अमेरिका में प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत जारी टैरिफ ज्वाइंट स्टेटमेंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क तक पहुंच गया है, जो भारतीय निर्यातकों व एमएसएमई के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार करता है और साथ ही भारत के कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, हमारे किसानों के हितों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से रक्षा करता है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

