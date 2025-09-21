पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, हो सकता है बड़ा एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वे नवरात्रि के पहले दिन शुरू हो रहे जीएसटी सुधारों को लेकर कोई बड़ा एलान कर सकते हैं।

PM Modi news in hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। वह इस दौरान बड़ा एलान कर सकते हैं। हालांकि यह पता नहीं चला है कि वह किस विषय पर अपनी बात रखेंगे?





समाचार एजेंसी एएनआई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu — ANI (@ANI) September 21, 2025 उल्लेखनीय है कि सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन देश में जीएसटी रिफॉर्म शुरू हो रहा है। इससे बड़ी संख्या में उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। माना जा रहा है कि वे इस पर अपनी बात रख सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यह दिवाली लोगों के लिए डबल गिफ्ट वाली होगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन देश में जीएसटी रिफॉर्म शुरू हो रहा है।माना जा रहा है कि वे इस पर अपनी बात रख सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यह दिवाली लोगों के लिए डबल गिफ्ट वाली होगी।

इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार देश के नाम संबोधन दे चुके हैं। उन्होंने देश के नाम संबोधन में नोटबंदी का एलान किया था। कोरोना काल में उन्होंने कई बार देश को संबोधित किया। लॉकडाउन की घोषणा भी उन्होंने इसी माध्यम से की थी।

edited by : Nrapendra Gupta