शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. manoj bajpayee ghooskhor pandat film controversy title change netflix
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (13:16 IST)

Ghooskhor Pandat: विवादों में घिरी मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडित', UP, MP में सड़कों पर प्रदर्शन, भारी विरोध के बाद मेकर्स ने हटाया फिल्म का टीजर

ghooskhor pandat protest
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडित' (Ghooskhor Pandat) रिलीज से पहले ही एक बड़े कानूनी और सामाजिक बवंडर में फंस गई है। नेटफ्लिक्स के लिए बनी इस फिल्म के शीर्षक को लेकर ब्राह्मण समाज के कड़े विरोध और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दर्ज हुई FIR के बाद, निर्देशक नीरज पांडे ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म के सभी प्रोमो और टीजर इंटरनेट से हटा लिए हैं।

विवाद की जड़: क्या है पूरा मामला?

फिल्म का नाम 'घूसखोर पंडित' है, जिसमें 'पंडित' शब्द को 'घूसखोर' (भ्रष्टाचार) जैसे नकारात्मक विशेषण के साथ जोड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह शीर्षक जानबूझकर एक विशिष्ट समुदाय की छवि खराब करने और उन्हें भ्रष्टाचार से जोड़कर दिखाने की कोशिश है।
 

देशभर में उबाल: FIR से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन तक

फिल्म के खिलाफ गुस्सा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने कानूनी मोड़ ले लिया है:
 
लखनऊ में FIR: सीएम योगी के कड़े रुख के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के मेकर्स और निर्देशक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है।
 
सड़कों पर प्रदर्शन: भोपाल, प्रयागराज और उज्जैन में ब्राह्मण संगठनों ने पुतले फूंके और नेटफ्लिक्स के बहिष्कार की चेतावनी दी।
 
संसद तक पहुंची गूंज: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कमेटी में चर्चा करेंगे।

मेकर्स का सरेंडर: "हम भावनाओं का सम्मान करते हैं" 

चारों तरफ से घिरने के बाद निर्देशक नीरज पांडे ने एक आधिकारिक बयान जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा:यह एक काल्पनिक 'कॉप ड्रामा' है। 'पंडित' शब्द का इस्तेमाल केवल एक पात्र के उपनाम (Colloquial name) के तौर पर किया गया था। हमारा इरादा किसी की जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम फिलहाल सभी प्रोमो सामग्री हटा रहे हैं।"

क्या बदलेगा फिल्म का नाम?

सूत्रों की मानें तो कानूनी पेचदगियों और भारी विरोध को देखते हुए नेटफ्लिक्स और मेकर्स अब फिल्म का टाइटल बदलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मुंबई के वकील आशुतोष दुबे द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस में भी इसे "असंवैधानिक और अपमानजनक" बताया गया है।  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वास

silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वासवैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बिकवाली के चलते चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ सोने ने अपनी मजबूती साबित करते हुए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी की। कमोडिटी मार्केट में आए इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को वैश्विक आर्थिक संकेतों के प्रति सतर्क कर दिया है।

PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशाना

PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशानाराजा मानने वाला आर्थिक समानता की बात करते हैं, घुसपैठियों को बचाने के लिए कोर्ट जाया जा रहा है, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

Ola, Uber, Rapido से कैसे सस्ती रहेगी Bharat Taxi, जानिए पूरी जानकारी

Ola, Uber, Rapido से कैसे सस्ती रहेगी Bharat Taxi, जानिए पूरी जानकारीभारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। यह देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सहकारिता (Cooperative) मॉडल पर आधारित है। पिछले दो महीनों से चल रहे सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद आज इसे देशभर के लिए खोल दिया जाएगा।

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मनाOm Birla statement on Lok Sabha chaos : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को दावा कि पीएम मोदी के साथ सदन में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। मैंने पीएम को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने मेरे आग्रह को माना।

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्रामJP Nadda Abodh Balak comment Rajya Sabha : केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्‍डा की राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जमकर बहस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए।

और भी वीडियो देखें

RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट नहीं बदला, MSME को राहत, डिजिटल फ्रॉड पर मिलेगा मुआवजा

RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट नहीं बदला, MSME को राहत, डिजिटल फ्रॉड पर मिलेगा मुआवजाRBI Monetary Policy 2026 : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति का एलान करते हुए रेपो रेट 5.25% पर यथावत रखा। GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाया गया है, MSME के लिए बिना गारंटी लोन सीमा 20 लाख हुई और डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों को 25,000 रुपये तक मुआवजा देने का फ्रेमवर्क जल्द आएगा।

परीक्षा पे चर्चा: परीक्षा से पहले पीएम मोदी की छात्रों को बड़ी सलाह: इन 10 मंत्रों से मिलेगी सफलता

परीक्षा पे चर्चा: परीक्षा से पहले पीएम मोदी की छात्रों को बड़ी सलाह: इन 10 मंत्रों से मिलेगी सफलताPariksha Pe Charcha : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में छात्रों से खुलकर संवाद करते हुए पढ़ाई, जीवन और सफलता को लेकर कई अहम मंत्र दिए। ये बातें सिर्फ परीक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए दिशा देने वाली हैं। 10 बातों में जानिए यह कार्यक्रम छात्रों के लिए क्यों खास था?

LIVE: नहीं थमा हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

LIVE: नहीं थमा हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi: संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। पल पल की जानकारी...

दिनदहाड़े गुरुद्वारे के बाहर आप नेता लक्की ऑबेरॉय की हत्या, पंजाब में कानून व्यवस्था पर फिर सवाल

दिनदहाड़े गुरुद्वारे के बाहर आप नेता लक्की ऑबेरॉय की हत्या, पंजाब में कानून व्यवस्था पर फिर सवालLucky Oberoi shot dead in Jalandhar : पंजाब के जालंघर में शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटनाक्रम में कुछ लोगों ने आप नेता लक्की ऑबेरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने लक्की पर उस समय हमला किया जब वे गरुद्वारे के बाहर थे।

नॉर्वे के राजघराने में भूचाल: शाही परिवार के सदस्य पर पहली बार मुकदमा

नॉर्वे के राजघराने में भूचाल: शाही परिवार के सदस्य पर पहली बार मुकदमाNorway Royal Family Crisis: पश्चिमी यूरोप के धुर उत्तर में स्थित नॉर्वे, यूरोप के उन 7 प्रमुख राजशाही देशों में से एक है, जहां सरकारें तो जनता के मतदान द्वारा बनती हैं, पर वे काम करती हैं देश के राजा या रानी के नाम पर। इन 7 देशों - ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में - सत्ता के शिखर पर राष्ट्रपति के बदले कोई राजा या रानी होती है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com