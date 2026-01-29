कश्मीर में भारी बर्फबारी से होटलवालों की मौज, आसमान छूने लगा किराया, गुलमर्ग के 100 फीसदी होटल बुक
Jammu and Kashmir weather update : कश्मीर में ताजा बर्फबारी के कारण कश्मीर के टाप विंटर डेस्टिनेशंस पर आक्यूपेंसी रेट्स आसमान छूने लगे हैं। गुलमर्ग के होटल 100 फीसदी भरे हुए हैं, जबकि सोनमर्ग में यह 70 फीसदी तक पहुंच गया है, क्योंकि पूरे भारत और बाहर से टूरिस्ट बर्फ से ढंकी घाटी में उमड़ रहे हैं।
बर्फ के नजारे लूटने के लिए कश्मीर आने वाले उत्साहित पर्यटकों ने कहा है कि घाटी की बर्फ जैसी कोई जगह नहीं है। टूरिस्टों ने इन जगहों को बेजोड़ बताया है यहां तक कि इंटरनेशनल जगहों से भी बेहतर।
गुजरात की स्कीयर खुशबू, जो रेगुलर आती रहती हैं, ने कहा कि उन्होंने कई जगहों पर स्कीइंग की है, लेकिन उन्हें दूसरी जगहों के मुकाबले गुलमर्ग ज्यादा पसंद है। वे कहती थीं कि यह सच में धरती पर स्वर्ग है। इसी तरह, पंजाब के रहने वालों के एक ग्रुप ने गुलमर्ग में छह दिन के स्कीइंग एडवेंचर के बाद वहां के लोगों से बर्फ से ढंके पहाड़ों को देखने आने का आग्रह किया। उनका कहना था कि गुलमर्ग का कोई मुकाबला नहीं है।
पहली बार आई सानिया ने खुशी से कहा कि यह एक अप्रत्याशित खुशी और आनंद था। हमने स्कीइंग और गोंडोला राइड का आनंद लिया। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं और मौसम का कोई मुकाबला नहीं है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथारिटी के सीईओ तारिक हुसैन कहते थे कि उन्होंने एडवेंचर पसंद करने वालों को विंटर थ्रिल्स का अनुभव करने के लिए इनवाइट किया है। उन्होंने बर्फबारी के बाद होटलों में 100 फीसदी आक्यूपेंसी की पुष्टि की।
उनका कहना था कि गुलमर्ग आएं और विंटर एडवेंचर एक्टिविटीज के रोमांच का अनुभव करें। गुलमर्ग हर उस टूरिस्ट का है जिसके लिए यह स्कीइंग और दूसरी बर्फ की एक्टिविटीज के लिए पहली पसंद है। सुरक्षा पर जोर देते हुए, सीईओ ने टूरिस्टों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने और स्कीइंग के लिए केवल तय स्की ट्रैक का ही इस्तेमाल करने की भी सलाह दी।
इस बीच, सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई, जहां होटलों में 70 फीसदी से ज़्यादा आक्यूपेंसी थी। 1 से 27 जनवरी तक, इस जगह पर 87,693 टूरिस्ट आए, जिनमें 77,200 घरेलू टूरिस्ट, 1,225 विदेशी और 9,268 स्थानीय लोग शामिल थे।
बर्फ की सफेद चादर के बीच टूरिस्टों की संख्या में तेजी आई, हालांकि बिना बताए बिजली कटौती की समस्या सामने आई है। स्टेकहोल्डर्स ने प्रशासन से टूरिस्टों की सुविधा बढ़ाने के लिए बिना किसी रुकावट के सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार रात को एक छोटा हिमस्खलन हुआ जिसका बहुत कम असर हुआ और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जनता और टूरिस्टों को हिमस्खलन वाले इलाकों से सख्ती से बचने की चेतावनी दोहराई है।
