गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Jammu and Kashmir weather update news
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Modified: जम्‍मू , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (12:44 IST)

कश्‍मीर में भारी बर्फबारी से होटलवालों की मौज, आसमान छूने लगा किराया, गुलमर्ग के 100 फीसदी होटल बुक

Jammu and Kashmir weather update news
Jammu and Kashmir weather update : कश्‍मीर में ताजा बर्फबारी के कारण कश्मीर के टाप विंटर डेस्टिनेशंस पर आक्यूपेंसी रेट्स आसमान छूने लगे हैं। गुलमर्ग के होटल 100 फीसदी भरे हुए हैं, जबकि सोनमर्ग में यह 70 फीसदी तक पहुंच गया है, क्योंकि पूरे भारत और बाहर से टूरिस्ट बर्फ से ढंकी घाटी में उमड़ रहे हैं।
बर्फ के नजारे लूटने के लिए कश्‍मीर आने वाले उत्‍साहित पर्यटकों ने कहा है कि घाटी की बर्फ जैसी कोई जगह नहीं है। टूरिस्टों ने इन जगहों को बेजोड़ बताया है यहां तक ​​कि इंटरनेशनल जगहों से भी बेहतर।

गुजरात की स्कीयर खुशबू, जो रेगुलर आती रहती हैं, ने कहा कि उन्होंने कई जगहों पर स्कीइंग की है, लेकिन उन्हें दूसरी जगहों के मुकाबले गुलमर्ग ज्‍यादा पसंद है। वे कहती थीं कि यह सच में धरती पर स्वर्ग है। इसी तरह, पंजाब के रहने वालों के एक ग्रुप ने गुलमर्ग में छह दिन के स्कीइंग एडवेंचर के बाद वहां के लोगों से बर्फ से ढंके पहाड़ों को देखने आने का आग्रह किया। उनका कहना था कि गुलमर्ग का कोई मुकाबला नहीं है।
पहली बार आई सानिया ने खुशी से कहा कि यह एक अप्रत्याशित खुशी और आनंद था। हमने स्कीइंग और गोंडोला राइड का आनंद लिया। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं और मौसम का कोई मुकाबला नहीं है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथारिटी के सीईओ तारिक हुसैन कहते थे कि उन्होंने एडवेंचर पसंद करने वालों को विंटर थ्रिल्स का अनुभव करने के लिए इनवाइट किया है। उन्होंने बर्फबारी के बाद होटलों में 100 फीसदी आक्यूपेंसी की पुष्टि की।
Jammu and Kashmir weather update news

उनका कहना था कि गुलमर्ग आएं और विंटर एडवेंचर एक्टिविटीज के रोमांच का अनुभव करें। गुलमर्ग हर उस टूरिस्ट का है जिसके लिए यह स्कीइंग और दूसरी बर्फ की एक्टिविटीज के लिए पहली पसंद है। सुरक्षा पर जोर देते हुए, सीईओ ने टूरिस्टों को अधिकारियों के साथ सहयोग करने और स्कीइंग के लिए केवल तय स्की ट्रैक का ही इस्तेमाल करने की भी सलाह दी।
इस बीच, सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई, जहां होटलों में 70 फीसदी से ज़्यादा आक्यूपेंसी थी। 1 से 27 जनवरी तक, इस जगह पर 87,693 टूरिस्ट आए, जिनमें 77,200 घरेलू टूरिस्ट, 1,225 विदेशी और 9,268 स्थानीय लोग शामिल थे।

बर्फ की सफेद चादर के बीच टूरिस्टों की संख्या में तेजी आई, हालांकि बिना बताए बिजली कटौती की समस्या सामने आई है। स्टेकहोल्डर्स ने प्रशासन से टूरिस्टों की सुविधा बढ़ाने के लिए बिना किसी रुकावट के सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार रात को एक छोटा हिमस्खलन हुआ जिसका बहुत कम असर हुआ और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जनता और टूरिस्टों को हिमस्खलन वाले इलाकों से सख्ती से बचने की चेतावनी दोहराई है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Jio की AI पहल : उत्तराखंड के 3000 छात्र और शिक्षक बने फ्यूचर-रेडी, 400 से अधिक संस्थानों में दी ट्रेनिंग

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बतायाPinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी।

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था ExpertWho were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं। को-पायलट शांभवी पाठक, एक प्रशिक्षित कॉमर्शियल पायलट थीं।

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नामअजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा दो पाटों के बीच रहा। एक तरफ जहां उनके काम करने की शैली और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 'जननेता' बनाया, वहीं उनके करियर के साथ जुड़ा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का वह अमिट दाग भी सुर्खियों में रहा। हालांकि जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उन्हें राहत दी थी।

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

और भी वीडियो देखें

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्री

गांधीजी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण, मौलिक कविता: शांत पथ का यात्रीमहात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) पर बापू के त्याग, अहिंसा और उनके अमर विचारों को समर्पित एक भावपूर्ण कविता: गोलियों की आवाज़ से नहीं, तू सत्य की गूंज से अमर हुआ, हिंसा के अंधेरों में भी तेरा दीपक कभी न मरा। न शस्त्र उठाए, न सिंहासन मांगा, बस चरखे की धुन में देश जगाया,

संसद में किसने कहा, सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू, ग्रामीण भारत की कमर टूटी

संसद में किसने कहा, सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू, ग्रामीण भारत की कमर टूटीGold Silver rates in India : कांग्रेस सांसद नीरज दांगी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश में सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। ग्रामीण भारत - विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर टूट चुकी है। पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 306% और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिली है।

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?

नाथूराम गोड़से द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ?30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को तीन गोलियां मारीं, तो उसके तुरंत बाद देश में भारी अफरा-तफरी, दुख और राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन गया।

अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार, मचा हड़कंप, अधीक्षक समेत 6 सस्पेंड

अयोध्या जिला जेल से दो कैदी फरार, मचा हड़कंप, अधीक्षक समेत 6 सस्पेंडTwo prisoners escape from Ayodhya jail: अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी, निवासी अमेठी और शेर अली, निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है।

चांदी 4 लाख पार, मात्र 8 माह में कैसे 3 लाख से ज्यादा बढ़े दाम

चांदी 4 लाख पार, मात्र 8 माह में कैसे 3 लाख से ज्यादा बढ़े दामSilver Price in India : भारत में गुरुवार को चांदी MCX के साथ ही सराफा बाजार में भी 4 लाख के पार पहुंची गई। 21 may 2025 को 1 लाख का सोना मात्र 8 माह में 4 लाख से पार पहुंच गया। चांदी की तेज चाल ने निवेशकों को हैरान कर दिया।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com