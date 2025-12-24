थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर विष्णु प्रतिमा पर चला बुलडोजर तो भारत ने जताया ऐतराज

भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सैन्य संघर्ष के दौरान एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने पर बुधवार को चिंता व्यक्त की। मीडिया खबरों के अनुसार विष्णु प्रतिमा पर बुलडोजर चलाया गया। भारत ने कहा कि इस तरह के 'अपमानजनक' कृत्य से दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। साथ ही, भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया से अपने सीमा विवाद को बातचीत व कूटनीति के जरिए सुलझाने का आग्रह किया।



Cambodian government spokesman Kim Chanpanha on Wednesday accused Thailand of destroying a Hindu statue in a disputed border area. Videos circulating on social media pages appear to show a backhoe loader demolishing a statue of the Lord Vishnu. "We condemn the destruction of… pic.twitter.com/TJ0aWdOBaD — Carlos Perez (@CarlosP95095856) December 24, 2025 जायसवाल ने कहा कि हिन्दू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं और यह हमारी साझा सभ्यतागत विरासत का हिस्सा है। जायसवाल इस मुद्दे पर एक मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने हाल के समय में बनाई गई एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित थी।जायसवाल ने कहा कि हिन्दू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं और यह हमारी साझा सभ्यतागत विरासत का हिस्सा है। जायसवाल इस मुद्दे पर एक मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दावों से इतर, इस तरह के अपमानजनक कृत्य दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर दोनों पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे शांति बहाल करने, जान-माल और संपत्ति व विरासत को होने वाले नुकसान से बचने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। Edited by : Sudhir Sharma