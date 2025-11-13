Delhi Blast : सहारनपुर में डॉ. अदील अहमद के किराए के घर से मिला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा बड़ा सुराग, क्या था सीक्रेट मिशन

जम्मू-कश्मीर के आतंकी डॉ. अदील अहमद की दिल्ली यात्रा अब जांच एजेंसियों के लिए नई पहेली बन गई है। सहारनपुर के मानकमऊ क्षेत्र स्थित उसके किराए के मकान के बाहर कूड़े के ढेर से श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट बरामद होने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है।





कूड़े के ढेर में मिला यह टिकट 31 अक्टूबर का है, जिससे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अदील दिल्ली में किसी गुप्त मिशन पर 10 दिन पहले आया था और संभवतः विस्फोट की साजिश में उसका अहम रोल हो सकता है।

जम्मू-कश्मीर के आतंकी डॉ. अदील अहमद की गतिविधियों से जुड़ी जांच में एजेंसियों को एक और महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। सहारनपुर के मानकमऊ क्षेत्र स्थित उसके किराए के मकान के बाहर कूड़े के ढेर से श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट बरामद हुआ है। यह टिकट 31 अक्टूबर का है, जिससे संकेत मिलता है कि अदील विस्फोट की घटना से करीब 10 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गया था।

सूत्रों के अनुसार, अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अदील दिल्ली में किन से मिला, किन जगहों पर वहां उसने क्या गतिविधियां की, वहां उसका मकसद क्या था और वह सहारनपुर कब लौटा और उसके बाद किस-किस के संपर्क में आया था।

7 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसके कश्मीर स्थित घर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने की घटना सामने आई थी। इसके बाद एजेंसियों की चिंताएं और बढ़ गई थीं।

एजेंसियां अभी कुछ समझ भी नही पायीं थी, तभी 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट ने जांच को नए सिरे से झकझोर दिया। अब एजेंसियां यह जांच कर रही है कि क्या अदील की दिल्ली यात्रा लाल किला विस्फोट से जुड़ी साजिश का बड़ा हिस्सा थी या वह किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचा था।

वर्तमान में मानकमऊ की अमन विहार कॉलोनी में स्थित अदील का किराए का मकान सील कर दिया गया है। आसपास की तलाशी के दौरान एक खाली प्लॉट से अदील के नाम और यात्रा की तारीख वाला टिकट मिला, जिसे अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

अदील की दिल्ली यात्रा का यह टिकट पूरे नेटवर्क को खंगालने में एक अहम सुराग साबित हो सकती है। टिकट यह समझने की भी कोशिश कर रहा हैं कि उसका नेटवर्क किन-किन जगहों तक फैले हुए थे और क्या इन कड़ियों का वास्तव में देश की राजधानी में हुई घटना से है। Edited by : Sudhir Sharma