शिवाजी की प्रतिमा ढहने को लेकर भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ किया प्रदर्शन

Akhilesh Yadav targeted BJP over the issue of martyr's memorial : मैनपुरी में वीर शहीद मुनीश यादव के स्मारक की दीवार गिराने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया X पर शहीद मुनीश यादव के स्मारक पर हुए बुलडोजर एक्शन का वीडियो शेयर किया है। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी अब शहीदों के स्मारक को भी नहीं छोड़ रही है।