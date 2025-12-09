मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (07:39 IST)

लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, उठेगा BLO की मौत का मुद्दा

Latest News Today Live Updates in Hindi : संसद में आज से लोकसभा में 2 दिनों तक चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। इस दौरान सदन में उठ सकता है बीएलओ की मौत का मुद्दा। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी। पल पल की जानकारी...


07:38 AM, 9th Dec
-संसद में शीतकालीन सत्र के 7वें दिन, मंगलवार को लोकसभा में गूंजेगा चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे चर्चा की शुरुआत। 2 दिन तक चलने वाली इस बहस में विपक्ष उठा सकता है बीएलओ की मौत का मुद्दा।
-राज्यसभा में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे।

07:36 AM, 9th Dec
-केरल स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण लिए वोटिंग शुरू हो गई है। चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं। चुनाव का पहला चरण तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम ज़िलों में हो रहा है।
-केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपना वोट डाला।
-केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने कोच्चि के एक पोलिंग बूथ पर केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपना वोट डाला।
