मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Amit Shah on Vande Matram in rajyasabha
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (14:20 IST)

राज्यसभा में गरजे अमित शाह, नेहरू ने किए वंदे मातरम के 2 टुकड़े, इंदिरा ने लगाया आपातकाल

amit shah
Amit Shah on Vande Matram : गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब नेहरू ने इसके 2 टुकड़े किए थे। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब महिमामंडन नहीं हुआ क्योंकि वंदे मातरम बोलने वालों को इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया गया था। देश में आपातकाल लगाया गया था, विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों स्वयंसेवियों, लाखों समाजसेवियों को जेल में बंद कर दिया गया। 
 
उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने उस राष्ट्र को जागृत किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भूल चुका था। राष्ट्र की आत्मा को जगाने का कार्य वंदे मातरम ने किया। उस जमाने में वंदे मातरम, देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृतकाल में देश को विकसित और देश को महान बनाने का नारा बनेगा। 
 
अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम... मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा था, आजादी के संग्राम का प्रेरणास्रोत था और शहीदों के लिए अंतिम बलिदान देते समय अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान देने की प्रेरणा बना था। 
 
वंदे मातरम पर क्या बोले थे बंकिम बाबू : जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम् पर कई सारे प्रतिबंध लगाए तक बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम्, अनंत काल तक जीवित रहेगा, यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा।
 
नेहरू ने की तुष्‍टिकरण की शुरुआत : अमित शाह ने कहा कि ये तो वंदे मातरम का 150वां साल है। अब हम पीछे देखते हैं... जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए, तब देश आजाद नहीं हुआ था, और वंदे मातरम की जब स्वर्ण जयंती हुई, तब जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के दो टुकड़े कर उसे दो अंतरों तक सीमित कर दिया और वहीं से तुष्टिकरण की शुरुआत हुई और ये तुष्टिकरण देश के विभाजन का आधार बना। अगर कांग्रेस, तुष्टिकरण की नीति के तहत वंदे मातरम् का बंटवारा नहीं करती तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता। 
 
लोकसभा में कब से हो रहा है वंदे मातरम गान : उन्होंने कहा कि 1992 में भाजपा सांसद राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने का मुद्दा उठाया। उस समय प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता से लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए क्योंकि संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया है। तब लोकसभा ने सर्वसम्मति से लोकसभा में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की।
 
विपक्ष पर हमला : शाह ने कहा कि उस समय, जब हम वंदे मातरम के गान की शुरुआत कर रहे थे, तब इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और मैंने यह भी देखा है कि जब संसद में वंदे मातरम का गान होता है, तो इंडी अलायंस के कई सदस्य, जो लोकसभा में बैठे होते हैं, बाहर चले जाते हैं। 
 
मुद्दों पर चर्चा से नहीं डरते : गृहमंत्री शाह ने कहा, मैं कल देख रहा था कि कांग्रेस के कई सदस्य, वंदे मातरम की चर्चा को, राजनीतिक हथकंडा या मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथियार मान रहे थे। मुद्दों पर चर्चा करने से हम नहीं डरते। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते। अगर संसद का बहिष्कार न किया जाए और ससंद चलने दी जाए तो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। हम डरते नहीं हैं और न ही हमारे पास कुछ छिपाने को है। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा करने को तैयार हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?

इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?Indigo Share news : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों उड़ाने रद्द हो चुकी है। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन कंपनी को शेयर बाजार में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की।

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सचसोशल मीडिया पर एक एक्स-रे कॉपी सोलन और शिमला के अस्पताल की बताकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में डाली गई एक्स-रे कॉपी में मरीज के सीने में कॅकरोच दिख रहा है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक सिंगापुर से आए पर्यटक को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वह उपचार के लिए सरकारी अस्पताल आए और वहां एक्स-रे करवाया।

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनाया

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनायाTej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव पर उनके ही सहयोगी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सौरभ उर्फ अविनाश नामक तेज प्रताप के इस सहयोगी ने कहा कि यादव के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई एवं उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें न्यूड कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?Negligence of Indigo Airlines: कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आपकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है। एयरलाइन का स्टाफ आपको एक सैंडविच और अगली फ्लाइट का वादा थमा देता है। आप थक-हारकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा दृश्य बदलिए। आप लंदन या पेरिस में हैं। वही एयरलाइन, वही गलती और वही फ्लाइट कैंसिल।

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकीKC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

और भी वीडियो देखें

जन्मदिन पर सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस, वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने का आरोप

जन्मदिन पर सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस, वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने का आरोपCourt notice to Sonia Gandhi: देश के 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के बीच राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...CDF Asim Munir News : पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद ए‍क बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। मुनीर ने एक बार फिर गीदड़भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सोशल मीडिया सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सशक्त माध्यम : CM धामी

सोशल मीडिया सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सशक्त माध्यम : CM धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट–2025 में कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया आज सूचना, संवाद और जनभागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी राज्य के विकास में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

इंडिगो को बड़ा झटका, लोकसभा में उड़ानें रद्द होने पर क्या बोले मंत्री राम मोहन?

इंडिगो को बड़ा झटका, लोकसभा में उड़ानें रद्द होने पर क्या बोले मंत्री राम मोहन?Indigo Crisis : इंडिगो संकट पर लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन तेज़ी से स्थिर हो रहे हैं, सुरक्षा पूरी तरह से लागू है, इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

छठी बार मां बनने वाली है सीमा हैदर, वीडियो जारी कर कही ये बात

छठी बार मां बनने वाली है सीमा हैदर, वीडियो जारी कर कही ये बातग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र से एक बार फिर सुर्खियों में रहने वाली सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर गर्भवती हैं और जल्द ही वह छठी बार मां बनने जा रही हैं। इस खुशखबरी की पुष्टि उनके पति सचिन मीणा ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए की है।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com