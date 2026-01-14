बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. मकर संक्रां‍ति
  4. Makar Sankranti 2026 remedies
Written By WD Feature Desk

Makar Sankranti astrology: मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार करें ये खास उपाय

sankranti
Remedies for Makar Sankranti: मकर संक्रांति 2026 केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने का पावन संयोग है। इस बार यह दिन 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह समय नई शुरुआत, उन्नति, स्वास्थ्य और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम होता है।ALSO READ: मकर संक्रांति पर केरल में मकरविलक्कु त्योहार, सबरीमाला मंदिर के आकाश में नजर आएगा दिव्य प्रकाश
 
मकर संक्रांति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। इस दिन यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार उपाय करता है, तो ग्रह दोष, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या, विवाह बाधा और करियर रुकावट जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तिल, गुड़, दान, सूर्य पूजा और स्नान जैसे सरल उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। 
 
आइए यहां जानते हैं मकर संक्रांति पर 12 राशियों के लिए शुभ उपाय...
 
12 राशि : शुभ उपाय:
 
1. मेष (Aries)
 
उपाय: हनुमान जी का पूजन करें और उनके मंदिर में लाल फूल अर्पित करें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
उपाय: श्रीविष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पीला कपड़ा दान करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
उपाय: गणेश जी का पूजन करें और दूर्वा चढ़ाएं।
 
4. कर्क (Cancer)
 
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और काले तिल का दान करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और गौ माता का पूजन करें।ALSO READ: मकर संक्रांति पतंगबाजी सुरक्षा निर्देशिका: 6 महत्वपूर्ण सावधानियां
 
7. तुला (Libra)
 
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में तिल चढ़ाएं।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पीले वस्त्र दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं और कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 
12. मीन (Pisces)
 
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले वस्त्र का दान करें और चने की दाल का दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले वस्त्र का दान करें और चने की दाल का दान करें।ALSO READ: मकर संक्रांति का अर्थ, पूजा विधि, आरती, चालीसा, लाभ और पूछे जाने वाले प्रश्न | Makar Sankranti Aarti Chalisa
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?Annual Horoscope 2026: ज्योतिष शास्त्र में हर साल ग्रहों की चाल बदलती है, लेकिन साल 2026 कुछ खास है। इस साल शनि, राहु और गुरु की ऐसी युति बन रही है जो चुनिंदा राशियों के लिए केवल 'सुधार' नहीं, बल्कि 'कायाकल्प' लेकर आएगी। अगर आपकी राशि इन 3 में से एक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए- आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगाBasant Panchami Saraswati Puja Timings 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्राकट्‍स दिवस होता है। बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

और भी वीडियो देखें

Makar Sankranti astrology: मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार करें ये खास उपाय

Makar Sankranti astrology: मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार करें ये खास उपायMakar Sankranti 2026 remedies: मकर संक्रांति 2026 पर किए गए राशिनुसार उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और भाग्य वृद्धि में सहायक होते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि, कर्म सुधार और ईश्वर कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। मकर संक्रांति पर किए गए राशिनुसार उपाय से शुभ फल मिलते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता हैं।

Makar Sankranti Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व: एक रंगीन उत्सव, जानें इतिहास, महत्व और प्रभाव

Makar Sankranti Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व: एक रंगीन उत्सव, जानें इतिहास, महत्व और प्रभावMakar Sankranti and Kite Flying: मकर संक्रांति का त्योहार खासकर सर्दियों के मौसम के खत्म होने और वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को मनाने के लिए लोग मिठाइयां, तिल-गुड़ के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी बनाते हैं। पतंगबाजी और मकर संक्रांति के सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जानने के लिए, हम इस लेख में इसके इतिहास, महत्व और इसकी खासियत को समझेंगे।

मकर संक्रांति पर केरल में मकरविलक्कु त्योहार, सबरीमाला मंदिर के आकाश में नजर आएगा दिव्य प्रकाश

मकर संक्रांति पर केरल में मकरविलक्कु त्योहार, सबरीमाला मंदिर के आकाश में नजर आएगा दिव्य प्रकाशMakaravilakku festival 2026: हर साल केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर मकरविलक्कु उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव की खास बात यह है कि इस दौरान मंदिर से 4 किलोमीटर दूर स्थित पोन्नम्बलमेडु पर्वतमाला के शिखर पर एक दिव्य ज्योति 3 बार प्रकट होती है। इसी पवित्र प्रकाश को मकरविलक्कु कहते हैं। इस दिव्य प्रकाश के दर्शन के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)Today 14 January 2026 horoscope in Hindi : आज मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Pongal 2026: पोंगल पर किस देवता की होती है पूजा?

Pongal 2026: पोंगल पर किस देवता की होती है पूजा?Pongal 2026: मकर संक्रांति को दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भी 14 जनवरी को या उसके आसनास ही आता है। पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से प्रकृति और कृषि को समर्पित त्योहार है, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित देवताओं की पूजा की जाती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com