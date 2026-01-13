मंगलवार, 13 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. मकर संक्रां‍ति
  4. 10 interesting facts about the Kite Festival on Makar Sankranti
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (16:20 IST)

Kite Festival 2026: मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाए जाने की 10 रोचक बातें

Kite festival Uttarayan
Makar Sankranti celebration in India: मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन भारत में खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े धूमधाम से किया जाता है। यह उत्सव पतंग उड़ाने और सूर्य की उत्तरायण की दिशा में प्रवेश का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व है। मकर संक्रांति न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि यह ऋतु परिवर्तन, नई फसल, स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। यह दिन विशेष रूप से पुण्य कार्यों, दान और स्नान के लिए शुभ माना जाता है।ALSO READ: मकर संक्रांति कब मनाएं 14 या 15 जनवरी को, क्या है सही तारीख?
 
यहां मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव से जुड़ी 10 रोचक बातें प्रस्तुत हैं:
 
1. प्रभु श्री राम की परंपरा: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने भाइयों और हनुमान जी के साथ पतंग उड़ाई थी। तब से इसे एक धार्मिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है।
 
2. सूर्य की किरणों का लाभ: वैज्ञानिक दृष्टि से, सर्दियों में शरीर में 'कफ' की मात्रा बढ़ जाती है और त्वचा रूखी हो जाती है। संक्रांति पर धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन D मिलता है, जो हड्डियों और इम्युनिटी के लिए रामबाण है।
 
3. स्वतंत्रता का संदेश: आकाश में ऊंची उड़ती पतंग 'मोक्ष' और 'स्वतंत्रता' का प्रतीक मानी जाती है। यह संदेश देती है कि जिस तरह पतंग ऊंचाइयों को छूती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में प्रगति करनी चाहिए।
 
4. अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव: गुजरात का अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव/ International Kite Festival इतना प्रसिद्ध है कि 2012 में इसमें 42 देशों की भागीदारी के कारण इसे 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज करने का प्रयास किया गया था। बता दें कि हर साल जनवरी में उत्तरायण के अवसर पर गुजरात में ‘अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव’ आयोजित किया जाता है। 
 
5. रात की पतंगबाजी (तुकल): गुजरात में रात के समय पतंगों के साथ जलते हुए लालटेन या दीये बांधकर उड़ाए जाते हैं, जिन्हें 'तुकल' कहा जाता है। रात का आकाश इनसे तारों की तरह जगमगा उठता है।
 
6. खुशहाली का प्रतीक: मकर संक्रांति को खुशहाली, समृद्धि और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे को तिल और गुड़ से बने पकवानों का आदान-प्रदान करते हैं, जो जीवन में मिठास और सुख-शांति का प्रतीक माने जाते हैं।
 
7. एकाग्रता का खेल: पतंगबाजी केवल मस्ती नहीं, बल्कि एकाग्रता/फोकस बढ़ाने का एक व्यायाम है। पतंग की डोर और आसमान में उसकी स्थिति पर नजर टिकाने से मानसिक संतुलन बेहतर होता है।ALSO READ: Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग, क्या करें और क्या नहीं
 
8. विभिन्न देशों की भागीदारी: सूर्य उत्तरायण हिंदू कैलेंडर का एक विशेष पर्व है, जब यहां पतंग उत्सव का आयोजन होता है। आज यह उत्सव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। गुजरात के पतंग महोत्सव में फ्रांस, तुर्की, थाईलैंड और यूक्रेन जैसे 50 से अधिक देशों के पतंगबाज हिस्सा लेते हैं। इस बार 50 देशों से 135 विदेशी पतंगबाजों की हजारों रंग-बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ेंगी।
 
9. उड़ान का प्रतीक: पतंग उड़ाना मकर संक्रांति पर शुभ माना जाता है। इसे जीवन के संघर्षों से ऊपर उठने और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह एक तरह से उत्सव मनाने का तरीका भी है।
 
10. खास पकवानों का साथ: पतंग उत्सव का आनंद तब और बढ़ जाता है जब इसके साथ तिल-गुड़ के लड्डू, तिल की पुरणपोली, तिल की रेवड़ी, उंधियू और जलेबी जैसे व्यंजनों का स्वाद जुड़ता है। तिल और गुड़ का दान भी इस दिन महत्व रखता है।
 
मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह परंपराओं, विज्ञान और खुशियों का एक सुंदर मिश्रण है। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: पतंग उत्सव कब से मनाया जा रहा है, जानिए इसका प्राचीन इतिहास
 
kites patang, पतंग, चाइनीज डोर
मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाए जाने की क्या है कथा?

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?Annual Horoscope 2026: ज्योतिष शास्त्र में हर साल ग्रहों की चाल बदलती है, लेकिन साल 2026 कुछ खास है। इस साल शनि, राहु और गुरु की ऐसी युति बन रही है जो चुनिंदा राशियों के लिए केवल 'सुधार' नहीं, बल्कि 'कायाकल्प' लेकर आएगी। अगर आपकी राशि इन 3 में से एक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए- आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगाBasant Panchami Saraswati Puja Timings 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्राकट्‍स दिवस होता है। बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

मकर संक्रांति पतंगबाजी सुरक्षा निर्देशिका: 6 महत्वपूर्ण सावधानियां

मकर संक्रांति पतंगबाजी सुरक्षा निर्देशिका: 6 महत्वपूर्ण सावधानियांमकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर उत्साह के साथ-साथ सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। मकर संक्रांति खुशियों और उमंग का त्योहार है। जहाँ एक ओर हम पतंगबाजी का आनंद लेते हैं, वहीं दूसरी ओर असावधानी के कारण होने वाली दुर्घटनाएं, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा और पक्षियों की सुरक्षा हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। एक सुरक्षित संक्रांति के लिए निम्नलिखित बातों का पालन अवश्य करें।

मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाए जाने की क्या है कथा?

मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाए जाने की क्या है कथा?मकर संक्रांति पर देशभर में पंतंग उड़ाने की परंपरा है। इसीलिए इसे पतंग उत्सव भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा के पीछे कोई एक लिखित पौराणिक कथा तो नहीं है, लेकिन इसके साथ कई धार्मिक मान्यताएं, ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। यहाँ उन 2 कथाओं के बारे में बताया गया है जो हिंदू शस्त्रों में मिलती है।

Kite Festival 2026: मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाए जाने की 10 रोचक बातें

Kite Festival 2026: मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाए जाने की 10 रोचक बातेंKite flying festival India: मकर संक्रांति 2026 भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पावन और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाता है। यहां इस उत्सव से जुड़ी 10 रोचक बातें दी गई हैं:

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?shani gochar 2026: वर्ष 2020 में जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था तब यह कहा जा रहा था कि अब देश और दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। सबकुछ बदलने वाला है क्योंकि मकर का शनि बदलाव को लेकर आया है। वर्ष 2020 में करोना महामारी से सबकुछ बदल कर रख दिया। अब यह शनि मेष राशि में जाते-जाते ही कई देशों का भूगोल भी बदल कर रख देगा।

पतंग उत्सव कब से मनाया जा रहा है, जानिए इसका प्राचीन इतिहास

पतंग उत्सव कब से मनाया जा रहा है, जानिए इसका प्राचीन इतिहासThe history of kites and festivals: पतंग कहां से आई, किसने की इसकी उत्पत्ति यह रहस्य अभी भी बरकरार है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि पतंग का उत्सव या पतंग उड़ाने का प्रचलन प्राचीनकाल से ही भारत में रहा है।
