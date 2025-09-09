मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. महाराष्ट्र
  4. mumbai navy nagar rifle theft agniveer
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (10:32 IST)

मुंबई में सेना की वर्दी में आया, अग्निवीर संतरी से राइफल लेकर फरार, क्या बोली सेना

agniveer
Mumbai agniveer news : मुंबई के कुलाबा इलाके के नेवी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अग्निवीर से सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति एक राइफल और गोला-बारूद लेकर फरार हो गया। घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है। 
 
नौसेना ने भी घटना पर बयान जारी कर कहा कि एक जूनियर नाविक संतरी की ड्यूटी पर था। नौसेना की वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति उसके पास आया और यह कहते हुए उसे ड्यूटी से मुक्त कर दिया कि उसे ऐसा ही करने के लिए भेजा गया था। इस पर संतरी ने अपनी राइफर, 2 लोडेड मैगजीन और एक खाली मैगजीन उसे सौप दी और चला गया।
 
बाद में, संतरी ड्यूटी संभालने वाला व्यक्ति राइफल और गोला-बारूद के साथ अपनी चौकी से गायब पाया गया। नौसेना मुंबई पुलिस के सहयोग से खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए एक व्यापक तलाशी अभियान चला रही है।
 
घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच बोर्ड का आदेश दिया गया है। अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी मामले की जाँच की जा रही है और भारतीय नौसेना इस प्रयास में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफानेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने काठमांडू और देश के अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार नेपाल की राजधानी और अन्य शहरों में युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनी

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनीNavarro called Russian oil purchases blood money: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को 'ब्लड मनी' करार दिया और कहा कि यूक्रेन संघर्ष से पहले मास्को से भारत बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीदता था। ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में नवारो ने कहा कि 'तथ्य : रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीदा था। यह ब्लड मनी है और लोग मर रहे हैं।'

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाई

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाईDelhi flood News : राष्ट्रीय राजधानी की यमुना नदी में हाल ही में आई बाढ़ के बाद तंबुओं में रह रहे हजारों लोगों के लिए घर लौटने में सबसे बड़ी बाधा अब पानी नहीं, बल्कि वहां जमी गाद है, जिसे साफ करना होगा और जीवन को फिर से शुरू करने के लिए घर के सूखने का इंतजार करना होगा। फोटोज में देखें उनके जीवन की कहानी-

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे EC

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे ECSupreme Court on SIR in Bihar: उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...Bullion Market Update News : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी भी 1,008 रुपए लुढ़ककर 1,23,689 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: उपराष्‍ट्रपति चुनाव में मतदान, सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोट

LIVE: उपराष्‍ट्रपति चुनाव में मतदान, सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोटLatest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्‍णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्‍डी के बीच सीधा मुकाबला है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। पल पल की जानकारी...

उपराष्‍ट्रपति चुनाव : वोटिंग से बाहर हुए 3 दल, किसे मिलेगा फायदा

उपराष्‍ट्रपति चुनाव : वोटिंग से बाहर हुए 3 दल, किसे मिलेगा फायदाVice President election : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव में राधाकृष्‍णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है वहीं विपक्ष के सुदर्शन को क्रॉस वोटिंग के सहारे जीत की उम्मीद है। इस बीच सुखविंदर सिंह बादल के अकाली दल, नवीन पटनायक के बीजद और के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने मतदान से दूरी बना ली है। दोनों सदनों में इन 3 दलों के 14 सांसद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे शिलान्यास, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का भी होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे शिलान्यास, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का भी होगा शुभारंभप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्यप्रदेश आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ, सेवा पखवाड़ा तथा यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम के मध्यप्रदेश के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से प्रदेश के जनजातीय बहुल मालवा अंचल में किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है।

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद झुकी सरकार, सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद झुकी सरकार, सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाNepal lifts Social media ban : नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद ओला सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम से प्रतिबंध हटा लिया। हिंसा में 20 लोगों की जान गई थी जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए। हिंसक प्रदर्शन के बाद गृहमंत्री रमेश लेखक ने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री ओली का भी इस्तीफा मांगा है।

इतना दिलचस्प और चर्चित क्यों हो गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव

इतना दिलचस्प और चर्चित क्यों हो गया है उपराष्ट्रपति का चुनावइस साल 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और उसी दिन शाम को राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनके इस्तीफे की वजह से ये चुनाव हो रहा है और चुनाव में धनखड़ के इस्तीफे की वजह एक प्रमुख चुनावी मुद्दे की तरह तैर रही है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com