नागपुर के बारूद कारखाने में भीषण विस्फोट, 15 की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा कि NDRF और SDRF की टीमें भी मौके पर हैं। 17 लोगों की जान चली गई है। मैं मृतकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। इस घटना में 18 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नागपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना की पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma