गुरुवार, 22 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. विचार-मंथन
  3. करंट अफेयर्स
  4. after-2032-will-delhi-lose-capital-status-nagpur-next-capital
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (12:47 IST)

2032 के बाद दिल्ली नहीं रहेगी भारत की राजधानी, इस एक शहर के हैं चांसेस

देहली और नागपुर शहर का चित्र- कैप्शन 'After 2032 delhi no longer th capital'
India new capital: क्या भारत अपनी राजधानी बदलने की तैयारी कर रहा है? पिछले कई वर्षों से यह चर्चा जारी है लेकिन अब देश एवं दुनिया के बदलते हालात, दिल्ली की बदलती स्थिति और कुछ भविष्यवाणियों की ओर यदि हम नजर डालें तो भविष्‍य में यह संभावना प्रबल नजर आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिसी सर्किल तक यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2032 के बाद दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी, और क्या किसी नए शहर को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है?
 

1. क्यों दिल्ली से हो रहा है मोहभंग?

  • दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या।
  • प्रदूषण और ट्रैफिक की गंभीर समस्या।
  • भूकंप जोन में होने का खतरा।
  • प्रशासनिक दबाव।
  • क्राइम का स्तर बढ़ना, देश के 5 क्राइम में से 3 दिल्ली में होते हैं।  
  • अवैध धंधों का विस्तार।
  • जनसंख्या और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का विस्तार होना।
  • दुश्मन देशों की आसान मिसाइल रेंज में आना।
  • दिल्ली से पाकिस्तान की दूरी महज 450 किलोमीटर है।
  • चीन के अक्साई चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर दूर है।
 

2. दिल्ली को लेकर क्या कहती हैं भविष्यवाणियां?

भविष्य मालिका: भविष्य मालिका के अनुसार देश में वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक बहुत बड़े बदलाव होंगे। भारत के दिल्ली सहित कई शहरों पर संकट के गहरे बादल गहरा रहे हैं। वर्ष 2032 के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी जो उसे सतयुग की ओर ले जाएगी। 
दिल्ली की कुंडली: 12 दिसंबर 1911 को दोपहर 12 बजे दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। 1931 में, नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया था। कुछ ज्योतिष दिल्ली की स्थापना कुंडली के आधार पर भी कहते हैं कि भविष्य में दिल्ली नहीं रहेगी भारत की राजधानी। ज्योतिषियों का मानना है कि दिल्ली पर भविष्य में संकट के बादल गहरा सकते हैं। ऐसे में इसका राजधानी बना रहना भारत के लिए सही नहीं है।
 
राहु और शनि का प्रभाव: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2025-2026 के बाद दिल्ली की कुंडली में मारकेश (Maraka Period) शुरू हो रहा है। इसका अर्थ है कि शहर को बड़े बुनियादी ढांचों के नुकसान या राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार 2025 के बाद दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रह सकती है। ग्रहों की स्थिति दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे और अस्थिर करके देश में अराजकता फैला सकती है।
2032 का महत्व: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2032 तक ग्रहों का एक ऐसा गोचर हो रहा है जो सत्ता के केंद्र को उत्तर भारत से मध्य या दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित करने का संकेत देता है। 
 
'गैस चैंबर' की भविष्यवाणी: वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने दिल्ली के रहने लायक न रहने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। कई रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि 2030 तक दिल्ली का AQI स्तर इतना गिर सकता है कि यहां सांस लेना नामुमकिन होगा।
 
भूकंप का खतरा: दिल्ली सीस्मिक जोन 4 (Seismic Zone 4) में आती है। भूवैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि यहाँ कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्य ठप हो सकते हैं।
 
बौद्धिक भविष्यवाणी: नीति विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को देखते हुए, भविष्य में राजधानी को किसी न्यूट्रल स्थान पर ले जाना एक मजबूरी बन सकता है।
 

3. दिल्ली के बाद कौन सा शहर बन सकता है अगली राजधानी?

भारत की राजधानी को बदलने को लेकर काफी बहस चल रही है। कोई कह रहा है कि इसे दिल्ली से शिफ्ट करके साउथ में चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर या हैदराबाद शिफ्ट कर देना चाहिए। कोई कह रहा है कि इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार के सेंटर में ले जाना चाहिए। नहीं तो सेंट्रल इंडिया में किसी नई और सुरक्षित जगह इसे शिफ्ट किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इन शहरों की भौगोलिक स्थिति, कनेक्टिविटी, प्रशासनिक क्षमता और अन्य कई मामलों में दिल्ली से बेहतर है। 
दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास प्रदूषण और नीचे एक स्मार्ट सीटी

4. क्यों नागपुर को माना जा रहा है सबसे मजबूत दावेदार?

दिल्ली की जगह यदि भारत की नई राजधानी बनाने की संभावना पर विचार करें तो नागपुर और भोपाल को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है। क्योंकि यह दोनों ही शहर भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित है। हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों से भी नागपुर को सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। नागपुर को सबसे सुरक्षित जगह बताया जा रहा है। दोनों ही शहर शांति, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक बन सकते हैं। दोनों ही स्थान पर देश के राज्यों के लोगों का पहुंचना लगभग समान और आसान है।
 
भारत का भौगोलिक केंद्र
नागपुर को देश का जियोग्राफिकल सेंटर माना जाता है। 
उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दोनों दिशाओं से समान दूरी।
 
शानदार कनेक्टिविटी
राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल नेटवर्क
आधुनिक एयरपोर्ट
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब
 
प्रशासनिक और संवैधानिक महत्व
महाराष्ट्र की विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है
यहां पहले से ही प्रशासनिक ढांचा मौजूद
 

5. नागुपर में दिल्ली की तुलना में कैसा है?

  • यहां कम प्रदूषण है।
  • नियंत्रित आबादी है।
  • बेहतर शहरी प्लानिंग की संभावना है।
  • सुरक्षा और रणनीतिक नजरिया से सही है।
  • सीमाओं से दूर, अपेक्षाकृत सुरक्षित है।
  • आपातकालीन प्रशासन के लिए अनुकूल है।
  • लॉन्ग-टर्म अर्बन प्लानिंग की जा सकती है।
  • नई प्रशासनिक राजधानी मॉडल पर विचार हो सकता है।
 

6. क्या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा?

अभी तक केंद्र सरकार की ओर से राजधानी बदलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह फिलहाल पॉलिसी डिस्कशन और भविष्य की अटकलें हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसे बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
 

7. भारत की राजधानी के शिफ्‍ट होने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न- FAQs

Q1. क्या 2032 के बाद दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी?
A. फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं है।
 
Q2. नागपुर को राजधानी बनाने की चर्चा क्यों?
A.इसकी केंद्रीय लोकेशन, कनेक्टिविटी और प्रशासनिक अनुभव के कारण।
 
Q3. क्या भारत की राजधानी बदलना संभव है?
A.संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन यह बेहद बड़ा निर्णय होगा।
 
Q4. क्या सच में 2032 के बाद दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी?
A. फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भविष्य की प्लानिंग को लेकर चर्चाएं जरूर हैं।
 
Q5. भारत की राजधानी बदलना क्या संभव है?
A. संवैधानिक रूप से यह संभव है, लेकिन इसके लिए बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला जरूरी होता है।
 
Q6. किस शहर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है?
A. फिलहाल नागुपर शहर को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, इसका कारण भी है कि भोपाल की अपेक्षा नागपुर में राजनीतिक हलचलें ज्यादा हैं और वहां पर RSS का मुख्यालय भी है।
 
Q7. पहले भी क्या देशों ने राजधानी बदली है?
A. हां, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देश ऐसा कर चुके हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगे

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगेटैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है,

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमारबिहार में चुनाव को देखते हुए विपक्षी महागठबंधन सरकार को रोजगार, नौकरी समेत कई मोर्चे पर घेर रहे हैं वहीं बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है, जिनके केंद्र में खास तौर पर महिलाएं हैं।

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीति

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीतियूरोपीय संघ अपनी नयी रणनीति के जरिये भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच व्यापार समझौते को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, साथ ही यूरोपीय संघ रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है।

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने इसराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने की योजना के लिए जर्मनी का समर्थन मांगा है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने जनसंहार कहा है।

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैं

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैंशेंगेन वीजा के लिए भारतीयों छात्रों में होड़ बढ़ रही है। ऐसे में वीजा अपॉइंटमेंट और आवेदन खारिज होने की दर, दोनों बढ़ते जा रहा हैं। आखिर भारतीय छात्रों को यूरोप के लिए शेंगेन वीजा हासिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं।

और भी वीडियो देखें

अखिलेश ने फिर किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन, कहा सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग

अखिलेश ने फिर किया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन, कहा सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुगAkhilesh supports Avimukteshwaranand Saraswati: प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद स्वामीजी अपने शिविर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके जवाब में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 20 जनवरी को एक नोटिस चस्पा किया, जिसने विवाद को और भड़का दिया। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने एक बार फिर शकंराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है।

Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भेजें ये 10 शानदार बधाई संदेश और स्टेटस, बढ़ जाएगी देश की शान

Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भेजें ये 10 शानदार बधाई संदेश और स्टेटस, बढ़ जाएगी देश की शान26 January Status in Hindi: 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का होता है। यहां गणतंत्र दिवस पर शेयर करने योग्य 10 सबसे बेहतरीन सरल, प्रेरणादायक और सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी रूप में शुभकामना संदेश, गणतंत्र दिवस कोट्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं...

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंडWeather Update News : एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी इलाकों पर असर डालना शुरू कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में काफी बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को आज और अगले 2-3 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com