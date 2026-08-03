दतिया उपचुनाव: चौथे राउंड के बाद कांग्रेस ने बनाई बढ़त, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, दामोदर यादव साबित होंगे किंगमेकर

दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के चार राउंड के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। डाक मतपत्रों में भाजपा को बढ़त मिलने के बाद शुरुआती चार राउंड तक पहले तीन राउंड तक भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे रहे। वहीं चौथे और पांचवे राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा पर बढ़त बनाई है। दतिया विधानसभा चुनाव मं मतगणना में शुरुआती तीन राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन चौथे राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद मुकाबला पूरी तरह पलट गया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बढ़त हासिल कर ली है।





राउंड वार मतगणना

पहला राउंड (कुल मत)

भाजपा (आशुतोष तिवारी): 4551

कांग्रेस (घनश्याम सिंह): 3367

एएसपी (दामोदर यादव): 1917

स्थिति: भाजपा 1164 वोटों से आगे।





दूसरा राउंड (कुल मत)

भाजपा: 8253

कांग्रेस: 7378

एएसपी: 3530

स्थिति: भाजपा 875 वोटों से आगे।



तीसरा राउंड (कुल मत)

भाजपा: 12515

कांग्रेस: 12376

एएसपी: 4874

स्थिति: भाजपा की बढ़त घटकर सिर्फ 139 वोट रह गई।





चौथा राउंड (कुम मत)

कांग्रेस: 4808

भाजपा: 4058

एएसपी: 2025



चौथे राउंड की गिनती के बाद कुल मतों का आंकड़ा:

कांग्रेस: 17184

भाजपा: 16573

एएसपी: 6899

स्थिति: कांग्रेस को 783 वोटों से आगे बढ़त लेते हुए दिख रही है।





मतगणना के अब तक के रुझानों से साफ है कि दतिया उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। वहीं एएसपी के दामोदर यादव भी लगातार उल्लेखनीय मत प्राप्त कर रहे हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। अब सभी की नजरें अगले राउंड की मतगणना पर टिकी हैं, जहां बढ़त का अंतर फिर बदल सकता है।

